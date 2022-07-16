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謝安宜聘華裔湯曉慧 任特別訴訟首席檢察官

記者李怡／舊金山報導
阿拉米達縣檢察官湯曉慧（見圖），獲新任地檢長謝安宜聘為特別訴訟首席檢察官。 （本報資料照片）
阿拉米達縣檢察官湯曉慧（見圖），獲新任地檢長謝安宜聘為特別訴訟首席檢察官。 （本報資料照片）

舊金山新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）15日宣布聘請阿拉米達縣檢察官湯曉慧（Nancy Tung）擔任舊金山地檢處特別訴訟首席檢察官（Chief of Special Prosecutions ）。湯曉慧曾在2019年與博徹思競選地檢長一職，在華裔社區中有很高的支持率。

謝安宜表示，很高興湯曉慧加入舊金山地檢處高級管理團隊，以幫助推進地檢處促進和保護公共安全的使命。湯曉慧將代表罪案受害者，並團結所有社區，讓舊金山更安全。

謝安宜在聲明中說：「我向公眾承諾，我會在負責地推進有效司法改革的同時，恢復刑事司法系統的追責制。我聘用的新管理團隊將包括三名有色人種女性，她們在工作最高級別擁有數十年的起訴經驗，這將幫助我們的辦公室兌現承諾。我也完全相信這些女性將促進和保護公共安全，並以不同的形式展現正義」。

湯曉慧（左二）出席謝安宜的宣誓就職儀式。 （記者李怡／攝影）
湯曉慧（左二）出席謝安宜的宣誓就職儀式。 （記者李怡／攝影）

湯曉慧表示，很高興能加入一個優秀的團隊，將協助地檢長謝安宜完成她的工作承諾。她的加入將提升華裔的代表性，並將確保華人社區、亞太裔社區在地檢處有發言權。

湯曉慧是在舊金山灣區擔任檢察官超過20年的華裔律師，她曾在2019年競選舊金山地檢長，但輸給博徹思。湯曉慧已於15日辭去阿拉米達縣檢察官的職務，並將於8月開始擔任舊金山地檢處的特別訴訟首席檢察長和社區合作專員的新職務。這項職位是地檢處為湯曉慧特別設立的。

謝安宜在聘用四位信任高級主管的同時，也解雇和降職部分之前博徹思招聘的員工；如首席助理檢察官馬歇爾．凱恩（Marshall Khine）和受害者服務部負責人凱西（Kasie Lee）被降級，而計畫和倡議負責人沙姆吉（Simin Shamji）被解雇。

謝安宜將在11月再競選地檢長，以完成博徹思任期的最後一年。政治活動家稱，謝安宜聘請湯曉慧無疑是移除了一個有力的競選對手，同時還會獲得華裔社區的大力支持。目前尚不清楚博徹思是否會挑戰謝安宜參加11月的競選，自被罷免之後博徹思一直保持低調，並未公開發表言論。

舊金山 博徹思 檢察官

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