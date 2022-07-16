謝安宜批首場內部會議遭非法錄音 金山地檢處緊張升溫

舊金山新地檢長謝安宜上周五與高層職員的首次會議被人錄音提供給媒體，謝安宜公開對此表示不滿。（美聯社）

舊金山 新地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）上周末首次與高層職員開會，卻有人在未經其許可下錄下會議內容，並提供給媒體。謝安宜已公開對此事表達不滿。

SFGATE是第一個報導這場會議內容的媒體，提到有與會者稱此次會議「冰冷」。接著，舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）在13日的報導中，直接引用了謝安宜在會議上所說的話。

根據加州 法律，除非在場所有人都同意，否則，錄製私人談話是非法的。謝安宜表示，她的談話被錄音「讓人感到不安」。

謝安宜在發給SFGATE的聲明中說：「公眾期望我們的辦公室以最大的誠信運作，這也是我們應該做到的。有人，無論是律師還是高層職員，在明知會對我們的服務能力構成威脅的情況下，仍選擇祕密錄下高層職員會議的內容，讓人感到非常不安。」

根據加州的非法錄音法，如果法官依事實判斷，「通訊的一方已預料到談話內容有可能被竊聽或錄音」，錄音就不算非法。

謝安宜對會議遭到錄音的反應，是自她上周宣誓就職以來，舊金山地檢處緊張情勢的最新爆點。多位害怕遭到報復、不願透露姓名的地檢處資深職員表示，他們對與謝安宜的首次會議感到失望，並指出謝安宜還未與多位部門主管會面，也還未對如何處理現有案件有任何指示，唯一收到的政策指令是重新審查毒品 案嫌犯還未接受的認罪條件。

部分員工還表示，他們對謝安宜花了六天時間才發出電子郵件做必要的自我介紹感到不滿。SFGATE調查後發現，前地檢長博徹思（Chesa Boudin）和樂素詩（Suzy Loftus）都在上任後五天內就發電郵做自我介紹。