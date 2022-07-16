我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

謝安宜批首場內部會議遭非法錄音 金山地檢處緊張升溫

編譯組／舊金山15日電
舊金山新地檢長謝安宜上周五與高層職員的首次會議被人錄音提供給媒體，謝安宜公開對此表示不滿。（美聯社）
舊金山新地檢長謝安宜上周五與高層職員的首次會議被人錄音提供給媒體，謝安宜公開對此表示不滿。（美聯社）

舊金山新地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）上周末首次與高層職員開會，卻有人在未經其許可下錄下會議內容，並提供給媒體。謝安宜已公開對此事表達不滿。

SFGATE是第一個報導這場會議內容的媒體，提到有與會者稱此次會議「冰冷」。接著，舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）在13日的報導中，直接引用了謝安宜在會議上所說的話。

根據加州法律，除非在場所有人都同意，否則，錄製私人談話是非法的。謝安宜表示，她的談話被錄音「讓人感到不安」。

謝安宜在發給SFGATE的聲明中說：「公眾期望我們的辦公室以最大的誠信運作，這也是我們應該做到的。有人，無論是律師還是高層職員，在明知會對我們的服務能力構成威脅的情況下，仍選擇祕密錄下高層職員會議的內容，讓人感到非常不安。」

根據加州的非法錄音法，如果法官依事實判斷，「通訊的一方已預料到談話內容有可能被竊聽或錄音」，錄音就不算非法。

謝安宜對會議遭到錄音的反應，是自她上周宣誓就職以來，舊金山地檢處緊張情勢的最新爆點。多位害怕遭到報復、不願透露姓名的地檢處資深職員表示，他們對與謝安宜的首次會議感到失望，並指出謝安宜還未與多位部門主管會面，也還未對如何處理現有案件有任何指示，唯一收到的政策指令是重新審查毒品案嫌犯還未接受的認罪條件。

部分員工還表示，他們對謝安宜花了六天時間才發出電子郵件做必要的自我介紹感到不滿。SFGATE調查後發現，前地檢長博徹思（Chesa Boudin）和樂素詩（Suzy Loftus）都在上任後五天內就發電郵做自我介紹。

舊金山 加州 毒品

上一則

聖他克拉拉縣警長史密斯涉腐敗 9月底開審

下一則

謝安宜聘華裔湯曉慧 任特別訴訟首席檢察官

延伸閱讀

加州議長倡設10億基金 幫首購族付頭款

加州議長倡設10億基金 幫首購族付頭款
舊金山「順豐閃耀」計畫 補貼小商業整修店面

舊金山「順豐閃耀」計畫 補貼小商業整修店面
毒品、盜竊、仇恨犯罪 金山新地檢長謝安宜：要逐一擊破

毒品、盜竊、仇恨犯罪 金山新地檢長謝安宜：要逐一擊破
金山議會修法 鼓勵多建住房 法案預計8月底生效

金山議會修法 鼓勵多建住房 法案預計8月底生效
金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

熱門新聞

朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

2022-07-12 02:16
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠