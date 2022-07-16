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野火威脅打擊加州住房建設 環保組織訴訟獲法院支持

編譯組／灣區15日電
野火威脅成為打擊加州住房建設的工具，引發更多訴訟。(Getty Images)
野火威脅成為打擊加州住房建設的工具，引發更多訴訟。(Getty Images)

加州法院支持環保組織聯盟，阻止開發商「Otay Village 14」獨棟住房與商業空間計畫，認為當地縣政府並未充分考慮火災逃生路線；這並非是第一次因加州野火被用於拒絕開發的理由。

在加州法庭上，可見到環保組織越來越多的訴訟成功，訴訟認為開發商在森林與灌木叢邊緣的火災多發地區建房計畫，並未考慮野火風險，專家表示，這類訴訟可能變得更加常見。

加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)支持少數訴訟案件，受到開發商關注。邦塔表示，當周圍世界發生變化時，無法繼續按照舊規進行，但他仍支持建設更多住房。邦塔辦公室曾質疑一項佔地1萬6000畝開發項目的火災風險增加，包括位在舊金山以北約130英里的一個豪華渡假村與385個住宅區，曾發生重大火災。

為因應並兼顧開發與火災防範需求，邦塔辦公室正在制定政策，協助開發商與地方官員避免未來遭到法院反對，將為住房開發計畫設置疏散路線、人口增加規畫與火災風險最小化等，提供指導。

開發商表示，已在建設計畫中考慮野火風險、遵守嚴格消防法規與加州環境政策，同時致力緩解加州另一個最迫切問題：更多住房需求。他們認為，社區有時不公平地利用野火風險，作為阻止開發的工具。

加州正在因為乾旱而增加火災風險，歷史上最大的20場野火中，有12場發生在過去5年期間。柏克萊加大研究人員估計，加州有140萬戶家庭位在火災高風險(high risk)或非常高風險(very high risk)地區。環保組織人士指出，民眾越來越意識到火災對環境的影響。

不過，野火威脅顯然成為打擊加州住房建設的工具，引發更多訴訟。這些訴訟當中，反對者正運用「加州環境質量法」(California Environmental Quality Act)對付地方政府。加州政府2018年增強對野火風險披露的要求，開發商則更易受到影響。

代表「Otay Village 14」建商的律師迪龍(Mark Dillon)表示，環保組織抗拒大型開發案、阻止數千間房屋建造。他指出，新開發項目謹慎看待火災風險，採用防火技術並遵守建築規範，Otay Village 14還將建造自有消防站。

加州 柏克萊加大 舊金山

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