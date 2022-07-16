我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

加州州大教授 舉報遭校警種族歧視

編譯組／綜合報導
疑似遭校警種族歧視的加州州大教授Steven Osuna。（CBS）
疑似遭校警種族歧視的加州州大教授Steven Osuna。（CBS）

長堤加州州大（CSU Long Beach）的社會學教授Steven Osuna日前離開教學大樓時忘記帶鑰匙，尋求校警協助開門時，卻被懷疑身分，他因此向工會舉報，並要求州大校方與校警局道歉。

州大雖然表示，校警的做法並無不當，但是因為認知的不同導致Steven Osuna誤會，因此校方已經對當事人表達歉意，並承諾將修改校區建築的出入辦法。不過代表Steven Osuna的工會強調，校警局仍不作聲，因此工會將要求公開道歉，並要求校警局全面檢討現行規定。

已有終身教授資格的Steven Osuna在加州州大任職七年，但是5月底的遭遇卻讓他懷疑，校警是否因為種族就將他當成嫌犯，不夠資格當個教授？Steven Osuna當天在校區準備轉學生的課程，但在離開辦公大樓時忘記帶手機與識別證。

因此Steven Osuna只好向校警求助，但是對方卻以Steven Osuna沒有識別證拒絕開門，但問題是識別證就在辦公室裡，但校警既不願意上網核對，也不願開門跟Steven Osuna一起進去查證，最後等主管到了，Steven Osuna還是被拒絕進入大樓。當時，就算Steven Osuna哀求，校警還是說規矩就是規矩，因此不願開門。

加州 長堤 手機

上一則

加州平均油價 每加侖跌破6元大關

下一則

野火威脅打擊加州住房建設 環保組織訴訟獲法院支持

延伸閱讀

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
賈斯康挑戰三振出局法 延長累犯刑期不會增加公共安全

賈斯康挑戰三振出局法 延長累犯刑期不會增加公共安全
加州議長倡設10億基金 幫首購族付頭款

加州議長倡設10億基金 幫首購族付頭款
需求回落 加州售屋庫存量增加

需求回落 加州售屋庫存量增加
太陽能板帶毒 加州回收問題浮現

太陽能板帶毒 加州回收問題浮現

熱門新聞

朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

2022-07-12 02:16
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠