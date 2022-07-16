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加大華人校長被控肇逃 查無實據不起訴

記者丁曙／綜合報導
聖塔芭芭拉加州大學華人校長楊祖佑。（UC Santa Barbara官網）
聖塔芭芭拉加州大學華人校長楊祖佑。（UC Santa Barbara官網）

洛杉磯時報（L.A. Times）報導，加州公路巡警局（CHP）調查了有關聖塔芭芭拉加州大學（UC Santa Barbara）華人校長楊祖佑（Henry T. Yang）駕車在校園人行橫道上撞到一名溜滑板學生肇事逃逸的指控，但最終表示無法確定發生了什麼，並建議不提出指控。

這名受輕傷的學生認定校長是肇事司機，但校方12日否認楊校長的汽車撞到了學生。在一份聲明中，該校援引加州公路巡警局的報告稱，調查人員在校長的汽車上沒有發現任何表明發生碰撞的損壞或接觸的物證。報告稱，加州公路巡警局無法證實肇事逃逸的指控或碰撞原因，理由是缺乏獨立證人、汽車上的物證、視頻監控，以及學生陳述中的不一致之處。

聖塔芭芭拉加州大學聲明中說，「這不是肇事逃逸（hit-and-run），校長和他的太太得知這些指控後感到很驚訝，他們一直堅稱他們的車輛沒有與任何人相撞。校方和校長認真對待這位溜滑板學生的指控。」

CHP官員古鐵雷斯 (Jon Gutierrez) 表示，他的辦公室不建議向地方檢察官辦公室提出任何指控，因為「無法證實該大學任何工作人員犯下的罪行」。

聖塔芭芭拉加州大學關於楊祖佑參與調查的聲明，是在洛杉磯時報12日向楊祖佑和加州大學總校長辦公室發送了電子郵件，尋求評論並披露已經獲得的一份詳細的執法調查報告副本之後發表的。不過在當天，該大學通過電子郵件發送了一份聲明表示，「校長辦公室知道調查，但無法對涉及大學員工的任何具體細節發表評論。」

現年81歲的楊祖佑來自台灣，自1994年以來一直擔任聖塔芭芭拉加州大學校長，也是加州大學歷史上任職時間第二長的校長。CHP報告稱，楊祖佑拒絕直接與調查人員談論5月16日的事件，涉及一名學生聲稱自己被汽車前部撞到並且翻上了引擎蓋，導致其右臀部和左腳受傷。該學生倒在地後又站起身來，看清了司機和女乘客。這名學生告訴警察，這名女子向他做了個手勢，但車上的乘客並沒有看他是否受傷，然後離開了現場。

加州法律要求涉及致人受傷的車輛駕駛員停車，向被撞人提供「合理幫助」，並在24小時內向執法部門報告事件。

事故發生兩天後，一名CHP官員於5月18日通過校長的代表轉達了約談楊校長的請求。據CHP的報告，5月26日，校長的代表告訴CHP官員，「他已建議他的客戶不要接受約談，因為這項調查的性質可能導致潛在的指控。」

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