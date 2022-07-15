假冒領館電話詐騙 華人求證無門 華裔議員允協助解決

李洲曉將幫助聖縣接到疑似詐騙電話的華人解決求證難問題（圖片取自縣府官網）

許多在美華人 都接到過電話詐騙 ，大部分人在聽到犯罪分子要求匯款的時候都能夠反應過來，並掛斷電話。隨著媒體的宣傳警告，現在部分海外華人已經能夠分辨「殺豬盤」，「假包裹」等騙局。但是隨著詐騙團夥科技水平和話術的更新，越來越多的人不小心陷入各種新型騙局。

聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，對於華人被犯罪集團有針對性地欺負這種現象感到難過。這些犯罪團伙都會表現得很專業，這幾年來一直有聽說一些詐騙團伙冒充領事館來嚇唬海外華人並實施詐騙活動。

聖荷西居民陳女士在12日接到自稱來自洛杉磯領事館的電話。一名自稱名為「林杰」的領事館僑務組工作人員（編號05963）告訴陳女士，廣州白雲國際機場安檢處向領事館報告了一個走私案：一位名為孫平的人攜帶八本護照入境被捕，其中有一本護照就是陳女士的。中國將限制陳女士的護照使用權。據「孫平」供述，陳女士是自願提供自己的護照信息給他非法使用的。目前，陳女士還未收到任何匯款要求。

陳女士表示很疑惑，「他們沒有管我要錢，又像詐騙，又不像詐騙」。

聖荷西警察 局接線員告訴陳女士，她沒有聽說過這樣子的詐騙，但是現在確實存在很多詐騙類型，這可能是一種新型詐騙。由於護照從來沒有丟失過，所以陳女士現在應該是安全的，這有可能只是詐騙電話。由於他們沒有讓陳女士匯款，陳女士現在只需要對來自領事館的信息或郵件保持警惕。如果陳女士還存在疑慮，她可以聯繫中國領事館進一步了解情況。

記者撥打了八次領事館的電話，試圖驗證信息的真偽，但未能聯繫上領事館的工作人員。但是領事館電話自動播放了一段錄音，「請注意，如果您接到自稱來自總領館，或顯示確為總領館電話號碼的電話，聲稱您有包裹在總領館代取，信用卡被盜刷，涉及刑事案件，被限制入境等，請不要相信，也無需回撥向總領館確認。這類電話都是詐騙電話，請勿因此向任何人匯出錢款」。

在美華人在遇到疑似詐騙電話後，常常難以向有關部門求證。新型騙局太多，警察局通常無法判斷民眾和犯罪分子所提供的信息的真偽。但是中國駐美國領事館及美國聯邦調查局的電話都很難被撥通。在美華人在遇到疑似騙局的電話或郵箱後，往往無法得到兩國政府部門的幫助。

李洲曉在得知居民無法求證疑似詐騙電話的真偽，感到震驚。他說：「我們縣有特別多的華人。我將查清楚這件事，並告知我們的地檢官，讓他們了解華人在美國遇到疑似詐騙電話時面臨的困境。我們將會一起合作，幫助我們地區的華人解決這個問題」。

李洲曉提醒華人要提高警惕。政府有事一般會通過書信聯繫大家，很少會打電話。如果接到來自「政府」的電話，民眾可以詢問工作人員的分機號碼，通過撥打政府官方號碼來驗證真偽。