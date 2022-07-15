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治療糖尿病 醫：藥是武器不是敵人

記者陳爍嘉／聖荷西報導
內科醫生李月花在教育講座上向大家介紹糖尿病的基礎知識（Zoom會議截圖）
內科醫生李月花在教育講座上向大家介紹糖尿病的基礎知識（Zoom會議截圖）

為了提高民眾對糖尿病的認識，內科醫生李月花日昨通過「華人健康促進計畫」舉辦「認識糖尿病」的主題教育講座。

糖尿病是較為常見的嚴重疾病。根據李月花提供的數據，在2019年對18歲以上美國人的調查顯示，有3730萬名美國人患有糖尿病，患病率為11.3%。其中，被確診的糖尿病病例有2870萬例，未被確診的有850萬例。大於65歲的年長者患病率為29.2%。 2019年新增確診糖尿病病例有140萬例。

糖尿病的病因是患者的胰臟不能產生足夠的胰島素，或者機體細胞對胰島素耐受。糖尿病的風險因素有家族史、妊娠、生活方式，心血管疾病以及藥物。為了盡可能地預防糖尿病，可以調整健康的飲食結構，增加運動量。

糖尿病前期是比較難以被發現的，一旦患者的病情從前期發展到糖尿病，那麼他們將出現症狀。早期糖尿病表現為多飲、多尿、多食、消瘦。到了晚期（患病超過10年以上），患者的手腳會感覺麻木，甚至出現感覺不到手腳的情況，患者還容易出現糖尿病足，視力下降甚至失明，腎功能異常，心梗，腦梗，周圍血管疾病等症狀。如果患者不及時進行治療，短期可能出現糖尿病酮症酸中毒，非酮症高滲性昏迷甚至死亡，長期可能會出現心腦血管病，腎衰，眼病和腳病。

李月花表示，糖尿病不光會影響到人們的血糖水平，還會降低患者全身免疫系統的免疫能力，導致患者更容易患上免疫疾病，感染性疾病，以及癌症等。與糖尿病較為相關的腫瘤有肝臟腫瘤，胰腺腫瘤，胃腸道腫瘤，乳腺癌，以及膀胱癌。

糖尿病人感染新冠的概率也比其他群體高，而且他們在感染新冠后出現的臨床反應也會相對較重，很容易出現嚴重的呼吸功能障礙，需要通過呼吸機和插管來幫助他們進行呼吸；新冠還會導致病患的血糖升高，所以新冠對糖尿病病患來說非常危險。

李月花表示，糖尿病的預防和早期的診斷很重要，「我們不希望病人的病重到要住進醫院去」。李月花提醒大家，病患用了藥以後還是有可能可以停藥的，不吃藥並不等於沒有患病，「藥物是你抗擊糖尿病的武器，而不是你的敵人」，患者應該聽從醫師的安排去吃藥和改變不好的生活習慣，不要輕信偏方和非處方保養藥品 。

糖尿病 腫瘤 血糖

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