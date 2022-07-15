舊金山短租屋 Haight-Ashbury地區最多

數據顯示，除了市中心，Haight-Ashbury這部分地區的短期Airbnb房源比市內任何其他地區都多。(Getty Images)

舊金山 的短期住宿服務Airbnb都集中在哪裡？根據宣傳團體Inside Airbnb收集的數據和舊金山紀事報（Chronicle）的分析，除了市中心，Haight-Ashbury的這部分地區的短期Airbnb房源比市內任何其他地區都多；數據顯示，在不到半平方哩的範圍內就有56個房源。

截至6月3日，在舊金山的6444個Airbnb房源中，有3246個是 「短期租房」（最低住宿時間少於30天）。在這些短租房源中，約有十分之六是 「活躍的」，即有25%或以上的估計占用率。雖然這些房源很多都集中在市中心，但也有一些人口密度較低、住宅密集的社區有大量的Airbnbs。除了Haight-Ashbury，the Castro和Dolores高地的Airbnb集中程度也異常之高。一些居民說，這麽多短租者的存在，影響了他們地區的特色和生活質量。

截至6月，Airbnb有近2000個 「活躍」的短期房源。根據目前的法律，提供短期租房的居民如果住在他們的Airbnb單元，可以不限天數的出租；但他們在不居住的情況下可以出租其房產的天數，每年的上限為90天。潛在的短租房東 還需要營業執照和短租登記證。

市短租辦公室的經理桑切斯（Diego Sanchez）說，他的部門已經批准了大約1550份短租證書的申請，並收到了630份額外的申請，這些申請仍然開放。根據Inside Airbnb的數據，該市有1803個獨特的房東ID與短期房源相聯系。桑切斯說，這可能意味著大約有250個無證的短租房東仍在經營，但也可能是他們中的大多數或全部已經提交了申請，在這種情況下，辦公室不太可能對他們進行罰款或執行規定。

影響Haight作為Airbnb目的地的因素，除了較寬鬆的規章條例，還包括地區集中了大量的愛德華式和維多利亞式住宅，其中大部分都有獨立的後院入口。

此外是其集中的位置：它靠近其他受歡迎的社區，如Hayes Valley 、the Castro，還有金門公園Golden Gate Park；且與Russian Hill等更昂貴的地區相比，成本略低。

另外，舊金山的Airbnb市場之所以興旺，房東和市政府之間的鬥爭也是一個原因。市政府對房東實施了嚴格的規定，如租金 控製和租客驅逐保護，這使得長期租賃市場的吸引力降低，使得長期租房的房東，如果可以的話，都會改向短期租房。