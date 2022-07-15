防詐騙電話 中領館提醒：做到「七不一要」

中國領事館在多個平台提醒民眾不要上當受騙。（圖片截自領館微信公眾號）

針對在美華人 實施詐騙 的犯罪分子，經常會利用在美華人對同種族人民的信任，以及他們擔心中國當局對自己在海外的活動產生質疑的恐懼心理來實施詐騙。隨著技術的更新，現在的詐騙分子會偽造國際逮捕令，警察身分證，甚至直接將自己的電話號碼偽裝成大使館 的電話，編造能夠提升自己可信度的詳細信息等。

FBI 報告稱，過去幾年來，來自中國的詐騙在美國一直是個大問題。當犯罪分子採用虛假的網絡身分來獲得受害者的喜愛和信任時，就會發生「殺豬盤」騙局。

根據中國駐洛杉磯總領事館去年底發佈在官網的提醒，南加州3名中國留學生先後接到冒充總領館、廣州公安機關的電話，稱其護照被人冒用，涉嫌國際詐騙等重大刑事案件，警方將對其進行逮捕。在詐騙分子清查資金或取保候審的恐嚇誘導下，3人多次按對方要求向指定帳戶匯款，造成重大錢財損失。

抵制這類跨國詐騙犯罪，保護民眾的財產安全，十分需要中美兩國政府的積極合作。但是，不管是駐美大使館，還是聯邦調查局，他們的熱線電話都很難被民眾撥通。許多受害人難以及時與有關部門取得聯繫，驗證詐騙信息的真偽。

總領館提醒海外華人，為避免陷入電信詐騙，特別要做到以下「七不一要」：不接電（對不明來歷的電話，尤其是播放錄音的電話（Robot Call），要立即掛斷，終止其實施詐騙套路），不回撥（不要按照對方提供的所謂官方號碼回撥核實，或按照對方要求做任何別的操作），不透露（不要輕易在電話中向他人透露本人或親友的身份、證件、銀行帳戶、家庭住址等個人信息），不恐慌（無論對方以何種理由，向你施加何種壓力，也不要因恐慌而輕信對方所謂個人、機構官方背景和編造的謊言），不沉默（即便自己認為有必要匯款，也務必要和親友商量，尋求他們的意見，以確認無任何詐騙等嫌疑），不匯款（請牢記，在任何時候都不要僅憑一個電話向他人指定的銀行帳號匯款，尤其是不要在壓力下匆忙決定並彙款），不糊塗（如向他人匯款，注意準確記下收款人的姓名、銀行、帳號、匯款金額及時間等詳情備用），要報案（如察覺可能被騙，應在可能的第一時間向收款行所在地警方和匯、收款銀行報案，力爭凍結止付，並同時向使領館和美相關機構報告，尋求協助）。