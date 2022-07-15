我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

歐文街地皮除汙 馬兆明提案通過 老居民怨遭漠視

記者李怡／舊金山報導
日落區民眾表示，要求清除汙染並非阻止或拖延2550號項目發展，圖為歐文街2550號項目。 （谷歌地圖）
日落區民眾表示，要求清除汙染並非阻止或拖延2550號項目發展，圖為歐文街2550號項目。 （谷歌地圖）

舊金山日落區歐文街（Irving Street）2550號高達7層的大型可負擔住房項目爭議不斷。反對建造者表示，不應在一片獨立屋社區中興建高層住宅項目。支持方則表示日落區需要更多可負擔住房，供工薪階層居住。而讓居民最震驚的是，2550號建築的地下土壤及土壤氣體被驗出四氯乙烯（簡稱PCE）水平超標。此類物質可使人體致癌，並具有揮發性，被廣泛用於乾洗機中。

由於事件屬歷史遺留問題，且涉及到多方的利益，因此解決方案遲遲無法達成。日落區市議員馬兆明（Gordon Mar）提案要求州府監管當局與市府合作，全面調查和清除汙染。

舊金山日落區歐文街PCE含量平均超過安全水平的兩倍以上，部分居民房屋內被發現超出...
舊金山日落區歐文街PCE含量平均超過安全水平的兩倍以上，部分居民房屋內被發現超出四倍。 （受訪者供圖）

負責2550號項目的是非營利機構「田德隆鄰里開發公司」（TNDC），為100%可負擔住房，根據加州法律可加速流程，繞過環境評估環節。去年9月，TNDC評估後推薦了所謂性價比最高的方案，即不清除汙染物質，使用蒸氣侵入緩解系統（vapor intrusion mitigation system）等技術將汙染源封住，防止其滲透進新建項目。此方法雖然解決了2550項目本身的問題，卻無視周邊居民需求。居民們提出要求要清除汙染物。

日落區居民李怡寬的家距離汙染源僅一個街區，經測試屋內空氣所含化學物質超出標準四倍。令她不解的是，新修建的可負擔性住房有安裝「氣體阻隔罩」（Vapor Barrier），防止有毒物質從土壤中揮發進屋內，但對於住在這裡數十年的老居民來說，並沒有任何改進措施。 「這對於新搬來的居民是件好事，他們得到應有的環境正義。然而我們什麼都沒有得到。」

李怡寬呼籲各方真誠合作，「政府尤其是加州有毒物質控制局，有能力和技術進行土壤深度清潔，即土壤氣體抽除法，到明年就可以解決這一危機」。李怡寬說，「儘管所有解決方法都指向一個積極的結果，但是沒有人真正行動。」

馬兆明提出決議案，敦促加州有毒物質管制局（Department of Toxic Substances Control，簡稱DTSC）與市衛生局等相關機構，對附近區域進行全面調查，清除當地的四氯乙烯汙染。

馬兆明提出的決議案獲得市議會一致通過。決議案敦促DTSC與市衛生局合作，根據州府永久補救措施，對歐文街2500號路段的PCE汙染採取全面、協調的調查和清理方法，同時利用州府執法追究相關責任人責任，保護未來新建項目居民和當地長期居民的健康，保持和提高社區百年房屋、新房、商業、非營利機構的價值。

日落區民眾表示，要求清除汙染並非阻止或拖延2550號項目的發展，而是希望相關部門更快採取行動排汙，再進行下一步的項目建設，不能再給當地居民造成更惡劣的影響。

加州 舊金山 致癌

上一則

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

下一則

新冠疫情以來首次 灣區房價降了

延伸閱讀

堵車費 曼哈頓區長提案促上路

堵車費 曼哈頓區長提案促上路
日落區土壤致癌物 來自百年前乾洗店

日落區土壤致癌物 來自百年前乾洗店
英女假癌末募5.5萬爽遊歐洲 被拆穿只判賠6元

英女假癌末募5.5萬爽遊歐洲 被拆穿只判賠6元
達拉斯福和市 過去一年增加近29.5萬職位

達拉斯福和市 過去一年增加近29.5萬職位
立場鮮明 極右翼貝利拿下逾5成選票

立場鮮明 極右翼貝利拿下逾5成選票

熱門新聞

荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決