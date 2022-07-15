歐文街地皮除汙 馬兆明提案通過 老居民怨遭漠視

日落區民眾表示，要求清除汙染並非阻止或拖延2550號項目發展，圖為歐文街2550號項目。 （谷歌地圖）

舊金山 日落區歐文街（Irving Street）2550號高達7層的大型可負擔住房項目爭議不斷。反對建造者表示，不應在一片獨立屋社區中興建高層住宅項目。支持方則表示日落區需要更多可負擔住房，供工薪階層居住。而讓居民最震驚的是，2550號建築的地下土壤及土壤氣體被驗出四氯乙烯（簡稱PCE）水平超標。此類物質可使人體致癌 ，並具有揮發性，被廣泛用於乾洗機中。

由於事件屬歷史遺留問題，且涉及到多方的利益，因此解決方案遲遲無法達成。日落區市議員馬兆明（Gordon Mar）提案要求州府監管當局與市府合作，全面調查和清除汙染。

舊金山日落區歐文街PCE含量平均超過安全水平的兩倍以上，部分居民房屋內被發現超出四倍。 （受訪者供圖）

負責2550號項目的是非營利機構「田德隆鄰里開發公司」（TNDC），為100%可負擔住房，根據加州 法律可加速流程，繞過環境評估環節。去年9月，TNDC評估後推薦了所謂性價比最高的方案，即不清除汙染物質，使用蒸氣侵入緩解系統（vapor intrusion mitigation system）等技術將汙染源封住，防止其滲透進新建項目。此方法雖然解決了2550項目本身的問題，卻無視周邊居民需求。居民們提出要求要清除汙染物。

日落區居民李怡寬的家距離汙染源僅一個街區，經測試屋內空氣所含化學物質超出標準四倍。令她不解的是，新修建的可負擔性住房有安裝「氣體阻隔罩」（Vapor Barrier），防止有毒物質從土壤中揮發進屋內，但對於住在這裡數十年的老居民來說，並沒有任何改進措施。 「這對於新搬來的居民是件好事，他們得到應有的環境正義。然而我們什麼都沒有得到。」

李怡寬呼籲各方真誠合作，「政府尤其是加州有毒物質控制局，有能力和技術進行土壤深度清潔，即土壤氣體抽除法，到明年就可以解決這一危機」。李怡寬說，「儘管所有解決方法都指向一個積極的結果，但是沒有人真正行動。」

馬兆明提出決議案，敦促加州有毒物質管制局（Department of Toxic Substances Control，簡稱DTSC）與市衛生局等相關機構，對附近區域進行全面調查，清除當地的四氯乙烯汙染。

馬兆明提出的決議案獲得市議會一致通過。決議案敦促DTSC與市衛生局合作，根據州府永久補救措施，對歐文街2500號路段的PCE汙染採取全面、協調的調查和清理方法，同時利用州府執法追究相關責任人責任，保護未來新建項目居民和當地長期居民的健康，保持和提高社區百年房屋、新房、商業、非營利機構的價值。

日落區民眾表示，要求清除汙染並非阻止或拖延2550號項目的發展，而是希望相關部門更快採取行動排汙，再進行下一步的項目建設，不能再給當地居民造成更惡劣的影響。