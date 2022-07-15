金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

舊金山 地區最普遍的名字 (first name) 與美國其他地區沒有太大差別。美國最普遍的男孩與女孩名字分別為麥可 (Michael) 與珍妮佛 (Jennifer) ，舊金山也是。然而舊金山最普遍的姓氏則別具一格。舊金山最普遍的10個姓氏中，9個為亞洲姓氏。

舊金山最普遍的姓是「李」(Lee) 。當地登記選民中，5500人以上姓「李」，約占全部選民1.1%，第二大姓為「黃」(Wong)，姓「黃」的選民總數超過5000人。第三為「陳」(Chen)，總數約為3500。

這些統計是根據舊金山選務處資料所得。由於採用舊金山約50萬名合格選民資訊，整個統計是根據18歲以上居民且登記參與選舉者所製成的，因此就名字而言，可能與目前潮流有異，舊金山目前最流行的小孩名字是「諾亞」(Noah) 與「奧莉維亞」(Olivia) 。然就姓氏而言，可能情況相去不遠。

亞裔 占舊金山居民總人口約三分之一，何以十個姓氏中，絕大多數為亞洲姓？

原因可能出自於亞洲姓總數較少，這種情形在華裔社區與韓裔 社區特別明顯。如中國有約6000個姓氏，可是80%總人口只使用其中100個最常用姓。相對而言，舊金山50萬名合格選民中，就出現7萬4000個不同姓氏，且只有20%舊金山選民使用其中100個最常用姓。

如將姓名合併，最常用的姓名為大衛.李 (David Lee) 與麥可.李 (Michael Lee) 。然而使用這兩個姓名的選民各為55人，只占選民總數0.01%。珍妮佛.李 (Jennifer Lee) 為第二大姓名，使用這個名字的選民有47人，接下來為約翰.李 (John Lee) 、麥可.史密斯 (Michael Smith) 。