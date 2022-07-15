金山議會修法 鼓勵多建住房 法案預計8月底生效

舊金山市議會修法，鼓勵多建住房，市長布里德已表態支持新條例。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會日前通過提案，允許舊金山自1970年之後建造的獨立屋為主的地區興建小型多單位住宅。這項法案經市議會委員會多次修改，才提交到市議會進行表決。法案中的一項條款規定，業主必須擁有至少五年以上的物業，才能提交房屋的開發計畫。

有別於允許現有獨立屋增建一套額外出租單位的「附屬居住單位」（ADU，俗稱姻親公寓）計畫，新通過的法令將允許在大多數情況下興建新的共渡公寓。但這些單位在出租時，將會受到舊金山市租金 穩定計畫管轄。如果新開發建設的住房單元會導致住了至少五年的低收入 租戶所住單位被拆除，屋主則須提供給該租戶與先前支付租金差不多的替換居住單位。

該條例最初於5月推出，最終版本包含了規畫委員會的重要建議，即將所有RH-1分區改為RH-2分區。前者將市內近40%的土地面積限制為獨立屋，後者允許每個地塊至少興建兩套居住單位，並可引用新密度條例來興建更多居住單位。

加州法律允許透過地塊分割過程，在獨立屋地塊上興建最多四個單位。這一過程豁免環境審查要求和當地分區控制。舊金山剛通過的法案計畫，允許興建相同或更多數量的單位，但同時需求遵循環境審查和後院開放綠地要求。

條例對「住宅區」（Residential House，RH）分區的密度限制提供了一個例外。目前分區法案將涵蓋舊金山市大約60%的可開發土地面積。對於符合現有高度、體積和開放綠地要求，並且不尋求州密度獎勵計畫豁免的項目，密度例外條例將允許大多數地塊興建四套居住單位，而位於角落的地塊還可興建多達六套。

舊金山第三區劉姓居民表示，贊同市議會提出的興建多單位住宅的提案，出發點是為大眾考量，降低舊金山的住房成本和緩解住房壓力。但是規定中要求持有五年以上的物業業主，才能提交開發計畫。這一規定會限制很多地區的開發建設，所以這一政策的實施意義並不大。起不到太多緩解住房壓力的作用。

市長布里德已表態支持新條例，預計將簽署法案，使其在8月底生效。