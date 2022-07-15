金山議會修法 鼓勵多建住房 法案預計8月底生效
舊金山市議會日前通過提案，允許舊金山自1970年之後建造的獨立屋為主的地區興建小型多單位住宅。這項法案經市議會委員會多次修改，才提交到市議會進行表決。法案中的一項條款規定，業主必須擁有至少五年以上的物業，才能提交房屋的開發計畫。
有別於允許現有獨立屋增建一套額外出租單位的「附屬居住單位」（ADU，俗稱姻親公寓）計畫，新通過的法令將允許在大多數情況下興建新的共渡公寓。但這些單位在出租時，將會受到舊金山市租金穩定計畫管轄。如果新開發建設的住房單元會導致住了至少五年的低收入租戶所住單位被拆除，屋主則須提供給該租戶與先前支付租金差不多的替換居住單位。
該條例最初於5月推出，最終版本包含了規畫委員會的重要建議，即將所有RH-1分區改為RH-2分區。前者將市內近40%的土地面積限制為獨立屋，後者允許每個地塊至少興建兩套居住單位，並可引用新密度條例來興建更多居住單位。
加州法律允許透過地塊分割過程，在獨立屋地塊上興建最多四個單位。這一過程豁免環境審查要求和當地分區控制。舊金山剛通過的法案計畫，允許興建相同或更多數量的單位，但同時需求遵循環境審查和後院開放綠地要求。
條例對「住宅區」（Residential House，RH）分區的密度限制提供了一個例外。目前分區法案將涵蓋舊金山市大約60%的可開發土地面積。對於符合現有高度、體積和開放綠地要求，並且不尋求州密度獎勵計畫豁免的項目，密度例外條例將允許大多數地塊興建四套居住單位，而位於角落的地塊還可興建多達六套。
舊金山第三區劉姓居民表示，贊同市議會提出的興建多單位住宅的提案，出發點是為大眾考量，降低舊金山的住房成本和緩解住房壓力。但是規定中要求持有五年以上的物業業主，才能提交開發計畫。這一規定會限制很多地區的開發建設，所以這一政策的實施意義並不大。起不到太多緩解住房壓力的作用。
市長布里德已表態支持新條例，預計將簽署法案，使其在8月底生效。
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