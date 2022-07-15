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振興灣區餐飲 名廚甄文達走訪12家餐廳 拍攝節目在電視台播放

記者劉先進／柏克萊報導
圖為甄文達在表妹米粉店品嘗美食。（記者劉先進 ／攝影）
圖為甄文達在表妹米粉店品嘗美食。（記者劉先進 ／攝影）

疫情至今兩年半，灣區不少餐廳生意受影響。華埠還有海鮮餐廳倒閉。知名華裔廚師、烹飪電視節目主持人甄文達（Martin Yan）連日來走訪多家餐廳拍攝粵語節目，準備在本地中文電視台播放，推薦小餐廳，幫助疫後恢復。其中就包括東灣柏克萊的「表妹米粉店」，是甄文達選擇的唯一一家東灣餐廳。他計畫走訪12家餐廳，包含中餐、西餐、越南餐等。

前不久，甄文達獲得詹姆斯·比爾德基金會 （James Beard Foundation）2022年的終身成就獎。該獎項也被譽為餐飲界的奧斯卡終身成就獎。

甄文達（中）和米粉店東主黃文艷（右）、皮特森（左，Tom Petersen）兩夫...
甄文達（中）和米粉店東主黃文艷（右）、皮特森（左，Tom Petersen）兩夫婦合影。（記者劉先進 ／攝影）

在餐廳內，吃一口米粉，喝一口濃湯，甄文達細細品嘗，對著攝影機豎起了大拇指。還用粵語介紹菜品的特色。拍攝中，如果廚師動作過快，甄文達還認真的調整，叫他放慢節奏，方便抓怕。

甄文達說，疫情影響各行各業，尤其是服務業，餐廳更是首當其衝。很多人不外出就餐，選擇在家中做菜或叫外賣。就他所知，舊金山華埠就有海鮮餐廳因此倒閉。「作為傳媒人，幫助小企業疫情後恢復，義不容辭。」

他說，在灣區選擇了12家餐廳，涵蓋中餐、越南餐、西餐等，不光介紹菜品給華裔觀眾，還會描述其經營理念和目標。「也許有人擔心，粵語聽不懂。這沒關係，美食不一定要聽得懂，關鍵是能看得懂動作。」

甄文達說，選擇這家米粉店，是因為其特點和自己的風格契合。從事電視節目40多年，一直主張利用烹飪，傳播中國飲食文化和歷史。而店鋪米粉彈牙有特色，還有書畫、陶瓷、茶道等特色，中國特色地道。

表妹米粉店東主黃文艷和皮特森（Tom Petersen）兩夫婦說，疫情後店鋪影響嚴重，到如今還沒完全恢復。考慮到客流量減少，除了減少進貨，還要選擇限量備料等方法。比如，以前，餐廳做好三隻鹹水鴨作為配菜，第二天能賣掉。疫後生意不穩定，可能兩天沒人點，就選擇做一隻保證品質，客人可預定。避免煮熟的菜品放置太久、影響質量。

餐廳在疫情中招工也難，一方面，有的廚師和服務員在疫情早期希望減少工作時間，擔心感染，一方面，生意上新手不是慢慢增加，培訓花費太多時間。「希望透過甄文達的平台，讓觀眾瞭解餐廳的特色，增加知名度。」

遇到歧視，甄文達幽默回應

甄文達觀眾頗多，在全美知名度很高，但依然受到歧視。前段時間，他在舊金山華埠拍攝節目，希望讓消費者回歸華埠，卻遭遇仇恨事件，有人怒罵，「你為什麼不滾回自己的國家？」甄文達風趣的回應，「回哪個國家？美國，就是我的國家。」

甄文達表示，仇亞氛圍之下，還會碰到這種叫人回母國的，他心態平和，也會幽默的反問，「你父母從哪裡來？美國是個移民國家，當每個人都回到自己的國家，估計除了印第安人，沒幾個能留下來。對方一般啞口無言。而且，美國中餐是主流美食之一。有五萬多家中餐館遍布各地，你叫我回家，所有廚師回家，你永遠吃不到炒飯、炒麵和宮保雞丁了。」

甄文達說，即使在文明社會中，也有很多無知而幼稚的人，「不要希望全世界的人都喜歡你做的事情。之前，我做『MYChinatown』節目，是想讓更多人知道，華裔社區對各行各樣的貢獻，讓有識之士接受我們。盡力推廣改變，不可能指望所有美國人都明白。你不喜歡我，我不能改變你的理念，也沒有時間去改變，就做好自己的事情。」

疫情 華埠 華裔

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