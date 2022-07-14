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全美「最富裕」15縣 加州上榜4縣…全在灣區

編譯組／灣區13日電
聖他克拉拉縣在美新周刊美國最富裕的15縣中排名第3。（Getty Images）
聖他克拉拉縣在美新周刊美國最富裕的15縣中排名第3。（Getty Images）

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report，簡稱美國新聞）本周公布美國最富裕的15縣名單，加州有四縣入列，而且都在灣區。

灣區這四縣是第三名的聖他克拉拉縣、第四名的聖馬刁縣、第八名的馬連縣和第12名的舊金山。第一名和第二名都在維吉尼亞州，分為是勞登縣（Loundoun County）和瀑布教堂（Falls Church）。

美國新聞這項調查分析了美國人口普查局2016年到2020年的美國社區調查（American Community Survey）數據，其中2020年經濟受到新冠疫情的影響。人口普查局說：「這些數據僅反映了疫情對社會、經濟和住房措施的一小部分影響。」

美國新聞以家庭中位數年收入作為排名標準，勞登縣以14萬7111元榮登榜首，瀑布教堂僅以189元之差屈居第二。聖他克拉拉縣中位數年收入為13萬零89元，聖馬刁縣為12萬8091元，馬連縣為12萬1671元，舊金山為11萬9136元。

分析發現，全美家庭中位數年收入為6萬4994元，而家庭中位數年收入超過10萬元的縣共有49個。亞裔家庭以9萬1775元在美國各族裔中居冠，非西語裔白人以7萬零843元居次。

此外，聖馬刁縣、馬連縣和聖他克拉拉縣同時位列美國新聞100大最健康社區和100大高效經濟都會社區名單，聖馬刁縣是加州在這兩項排名中名次最高的縣。

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