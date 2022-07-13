專家：美國經濟衰退 風險大增

預算和政策優先中心首席經濟學家Chad Stone。（記者楊青／攝影）

油價漲破40年紀錄，通貨膨脹率高幾十年罕見，但也有部分企業獲利卻創歷史高點。經濟專家日前表示，美國經濟尚未真正進入衰退，但是衰退的風險在升高，對於脆弱群體的影響將首當其衝。

少數族裔媒體中心日前邀請專家學者討論時下波及全美的通膨與經濟形勢，為百姓度過艱關開藥方。Groundwork Collaborative首席經濟學家兼政策和研究主管Rakeen Mabud博士表示，目前的美國經濟正出現一種奇怪現象，一方面供應鏈受阻，通貨膨脹幾十年罕見，另一方面企業利潤 率卻創下70年新高。她認為，現在不少企業，尤其是中型和大型企業在利用機會更多榨取消費者的價值，許多大型企業的利潤在2021年創下歷史新高，相關經濟報告顯示，目前54%的通膨是這方面原因造成的。

Mabud表示，相關數據顯示，近年企業向消費者出售價格高於其成本的72%，相比之前更高。疫情 對小企業影響嚴重，他們無法大幅度提價將成本轉嫁給消費者，但疫情期間消費者對大公司更多的依賴，使得大企業大公司利用通膨獲得更大利潤。消費者知道成本會增加，價格會提升，但不知道價格大幅上升有多少是成本上升、多少是企業擴大利潤，大企業利用主導市場的優勢藉機提價，比如海運行業，2022年第一季度利潤達到583億元，為疫情之前的四倍，海運價格在此期間攀升1000%。

預算和政策優先中心首席經濟學家Chad Stone指出，有些經濟學家將經濟衰退定義為，整個經濟體版塊持續幾個月放緩，但事實上很多時候人們要等衰退過後才意識到。他表示，嚴重的通膨是衰退的一部分，疫情導致的經濟衰退和過去不同，過去是經濟過熱或經濟存在危機等需要用衰退來放緩。但疫情後的衰退則是供應大幅受限，他認為，目前不但通膨嚴重，數據顯示失業率依然高達6.6%，這些都使得美國面臨衰退的可能性上升。

Chad Stone認為，美聯準會加息進一步收緊銀根會帶來很多潛在風險。他說，很多人假裝有很多政策，好讓大家認為經濟運行良好，但他並不認為現在有足夠好的經濟政策抑制通膨。他認為，現在雖然還沒有到真正衰退的時候，但衰退的風險存在並在上升中。

華盛頓公平成長中心家庭經濟安全政策研究主任Alix Gould-Werth認為，經濟衰退將對弱勢群體產生最大衝擊，這次疫情第一次影響到服務業。一般的模式是，當經濟衰退出現時，有色人種和低教育程度的工人將是最先經歷失業和收入減少的人群。經濟衰退時低收入人群最多報告收入損失，拉丁裔和非裔、亞裔比白人更有可能報告失去就業收入，有學士學位的工人比沒有學位的工人更少報告失去收入，外國出生的勞工 比在美出生的勞工更容易失去工作。