通膨壓力 亞裔受影響最小 非裔最高

持續高漲的物價和40年成長速度最快的通貨膨脹讓許多人的日常採購不得不貨比三家。（記者楊青／攝影）

針對全國民眾正經歷的幾十年來罕見的通貨膨脹 ，全國多個研究機構近期發表研究報告，指非裔 和拉丁裔所受到通脹影響更大，亞裔 受到的衝擊相對較小。

儘管很多亞裔已感受到難以應對的通貨膨脹壓力，持續高漲的物價讓許多人不得不貨比三家節衣縮食，但多個研究機構的報告顯示，亞裔家庭並不是痛苦指數最高的家庭，相反，亞裔總體上受到的通膨壓力可能是各族裔中最小的。

聖地牙州加大（UC San Diego）全球政策和戰略研究院11日發布的一份通膨研究報告指出， 非裔家庭正經歷更高、更不穩定的通貨膨脹，食品、雜貨和家庭必需品的價格大幅上漲，使得他們的生活支出承受能力更加脆弱。該研究列舉數字表示，與2004年至2020年的白人家庭相比，非裔家庭的通貨膨脹率要高出13%。

研究指出，這主要是因爲非裔家庭將大部分收入花在生活必需品和服務上，而白人家庭更多的花銷在奢侈品上。非裔和低收入家庭更多的收入用於食物、雜貨和電話等等，當零售產品因運輸成本和供應鏈脆弱變得更加昂貴時，白人家庭會改為在較便宜的超市和便利店購物，而許多清寒家庭本來就已經在這些市場購物。

另根據紐約聯邦儲備銀行最近的一項分析，自2021年3月物價開始飆升以來，非裔和拉丁裔一直在努力應對高於全國平均水平的通膨率。這是大流行前時期的轉變，疫情前非裔和拉丁裔的通貨膨脹率略低於全國平均水平。

為了確定不同人口群體的通貨膨脹率，紐約聯儲研究人員利用勞工統計局的消費者支出調查數據來了解不同種族和民族群體如何花錢，同時考量各種商品和服務的價格上漲。

比如研究人員發現，與白人和亞裔相比，拉丁裔和非裔在交通上的花費相對較多，包括汽油和二手車，這兩個類別的價格正大幅飆升，甚至以40年來最快的速度上升。

數據顯示，支出水平調整後，拉丁裔的通膨率大約比總體通脹率高0.6個百分點；非裔高出約0.2個百分點；白人非常接近總體通膨率；亞裔則低通膨率約0.5個百分點。值得注意的是，這些價差是2019年的兩倍多。研究人員表示，目前不同人口群體之間的通膨差異可能比分析發現的還要大。