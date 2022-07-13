聖他克魯茲縣建縣史上首個公設辯護律師辦公室

聖他克魯茲縣史上第一個公設辯護律師辦公室。（聖他克魯茲縣政府臉書）

聖他克魯茲 縣7月建立了縣歷史上第一個公設辯護律師辦公室，為該縣有需要的貧困居民提供全方位的公共辯護服務。聖他克魯茲縣是加州 公設辯護服務從私營公司轉向縣政府經營模式的最後一批縣。

這一辦公室聘請了民事，家庭和移民 方面的公設辯護律師、調查員、記錄審查員、移民和法律寫作方面的專家、律師助理、行政人員以及社會工作者一起為民眾提供服務。另外還設有一個致力於在「整體辯護模式」中為客戶提供額外幫助的團隊。辦公室共有員工57名，年度預算為1200萬元。在聖他克魯茲縣新的「整體辯護模式」下，客戶可以獲得多種額外服務，包括心理健康服務，藥物治療，住房服務以及法律辯護。

如果居民告訴法官自己沒錢聘請私人律師，法官將會與該居民交談，詢問財務狀況，查看該居民的收入和支出情況。如果法官認為該居民確實負擔不起私人律師，那麼在居民的第一次開庭時，法官將會為他任命公設辯護人。

該辦公室公設辯護人能夠處理的案件包括了從簡單的輕罪到復雜的重罪，包括死刑案件。辦公室也能為有精神健康問題的客戶處理喪失自由的訴訟，以及為青少年兒童處理未成年人犯罪案。

辦公室負責人兼公設辯護人羅傑斯（Heather Rogers）說，「我們的使命是提升公共辯護服務水平。我們將提供基於社區的，平等有效且公平的辯護服務」。

辦公室的成員有：在洛杉磯縣公社辯護人辦公室工作了15年的克魯茲（Jonathan Cruz）、在聖他克魯茲縣為民眾服務了17年的公設辯護人托瓦爾（Mandy Tovar）、在非盈利組織，州政府和縣政府都有行政服務經驗的斯皮克勒（Adam Spickler）等。辦公室仍在招聘首席調查員和整體辯護主任中。

辦公室在官網做出承諾：「當法院任命公設辯護人代表被告時，我們會指派包括一名律師在內的辯護團隊代表該人並支持他們取得最佳結果。公設辯護律師將熱心為每個客戶辯護，維護客戶的信任，並提供熟練的代理」。

辦公室將提供問責制，並努力實現符合國家案件量標準（the national caseload standards）的人員配置。辦公室律師的薪酬將與該地區檢察官相同。羅傑斯將會每月舉辦一次「會見公設辯護人」活動。