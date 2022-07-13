我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

聖他克魯茲縣建縣史上首個公設辯護律師辦公室

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克魯茲縣史上第一個公設辯護律師辦公室。（聖他克魯茲縣政府臉書）
聖他克魯茲縣史上第一個公設辯護律師辦公室。（聖他克魯茲縣政府臉書）

聖他克魯茲縣7月建立了縣歷史上第一個公設辯護律師辦公室，為該縣有需要的貧困居民提供全方位的公共辯護服務。聖他克魯茲縣是加州公設辯護服務從私營公司轉向縣政府經營模式的最後一批縣。

這一辦公室聘請了民事，家庭和移民方面的公設辯護律師、調查員、記錄審查員、移民和法律寫作方面的專家、律師助理、行政人員以及社會工作者一起為民眾提供服務。另外還設有一個致力於在「整體辯護模式」中為客戶提供額外幫助的團隊。辦公室共有員工57名，年度預算為1200萬元。在聖他克魯茲縣新的「整體辯護模式」下，客戶可以獲得多種額外服務，包括心理健康服務，藥物治療，住房服務以及法律辯護。

如果居民告訴法官自己沒錢聘請私人律師，法官將會與該居民交談，詢問財務狀況，查看該居民的收入和支出情況。如果法官認為該居民確實負擔不起私人律師，那麼在居民的第一次開庭時，法官將會為他任命公設辯護人。

該辦公室公設辯護人能夠處理的案件包括了從簡單的輕罪到復雜的重罪，包括死刑案件。辦公室也能為有精神健康問題的客戶處理喪失自由的訴訟，以及為青少年兒童處理未成年人犯罪案。

辦公室負責人兼公設辯護人羅傑斯（Heather Rogers）說，「我們的使命是提升公共辯護服務水平。我們將提供基於社區的，平等有效且公平的辯護服務」。

辦公室的成員有：在洛杉磯縣公社辯護人辦公室工作了15年的克魯茲（Jonathan Cruz）、在聖他克魯茲縣為民眾服務了17年的公設辯護人托瓦爾（Mandy Tovar）、在非盈利組織，州政府和縣政府都有行政服務經驗的斯皮克勒（Adam Spickler）等。辦公室仍在招聘首席調查員和整體辯護主任中。

辦公室在官網做出承諾：「當法院任命公設辯護人代表被告時，我們會指派包括一名律師在內的辯護團隊代表該人並支持他們取得最佳結果。公設辯護律師將熱心為每個客戶辯護，維護客戶的信任，並提供熟練的代理」。

辦公室將提供問責制，並努力實現符合國家案件量標準（the national caseload standards）的人員配置。辦公室律師的薪酬將與該地區檢察官相同。羅傑斯將會每月舉辦一次「會見公設辯護人」活動。

克魯茲 移民 加州

上一則

金山人語／角逐州主計長 陳仁宜進決選

下一則

北加台灣工商會、台灣醫學會 與台大醫院雲林分院簽合作備忘錄

延伸閱讀

投資大師羅傑斯：全球經濟明年進入衰退 恐持續2-4年

投資大師羅傑斯：全球經濟明年進入衰退 恐持續2-4年
牙醫被控非洲殺妻騙保 墨國被捕引渡回美 丹佛開審

牙醫被控非洲殺妻騙保 墨國被捕引渡回美 丹佛開審
都布林3學區委員涉簡訊風波 被要求辭職

都布林3學區委員涉簡訊風波 被要求辭職
中東行辯護？拜登投書華郵：美沙關係重新定位

中東行辯護？拜登投書華郵：美沙關係重新定位
MLB／大谷翔平飆10K奪5連勝 還敲致勝安

MLB／大谷翔平飆10K奪5連勝 還敲致勝安

熱門新聞

灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09
奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程