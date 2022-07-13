阿茲海默症好發60歲以上 注意記憶障礙、迷失方向等6症狀

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等，如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。（安樂居供圖）

安樂居首席醫療總監呂以斌醫生表示，阿茲海默症 是一種神經退化性疾病, 主要影響老年人，是引起失智 症最常見的原因。包括記憶障礙、迷失方向、解決問題有困難，情緒或行為有改變，語言有困難等六大症狀。

呂以斌說，阿茲海默症通常是長者的疾病，通常發生在60歲或以上的長者身上，並且隨著年齡的增長，越來越常見。估計在全球範圍有4700萬人受到失智症的影響。在美國，超過600萬人患有阿茲海默症。在這600萬人中，逾72%的患者超過70歲。65歲以上的長者，每9人中就有1人（約占11%）患阿茲海默症。患者需要醫護人員或家人精心護理和照顧。在美國，以600萬患者為例，估計超過1100萬人給患者（以家人或朋友關係）提供無償護理照顧，差不多每名患者需要兩名護理人員看護。

阿茲海默症患者記憶力退化，病情嚴重的，連親人都不認識，性格會發生改變，情緒有時低落，讓人難以照顧和處理。對照顧者也影響很大。以安樂居為例，除了醫療團隊設計照顧計畫外，還要教育家中的照顧者，讓他們瞭解病狀是什麼，如何預料行為，怎樣處理。

比如，有個患者喜歡烹飪，患病後，因為記憶力減退，烹飪的步驟都不記得。患者情緒受影響，會發脾氣，感覺「自己喜歡做的事情都不行」。處理方法是，找簡單的事情給他們做，讓人開心一點。涉及安全的，比如開煤氣爐，就幫他們做。從策略上合作，幫助患者做力所能及的事情。

阿茲海默症範圍廣，可以分輕微、中等、嚴重等層級，身體不一定出現其他狀況。他說，目前研究還沒有得出結論，不知道確切導致阿茲海默症的原因，主要知道和年齡有關。阿茲海默症沒有辦法完全醫治。主要是降低衰退的速度，提供最良好的照顧，照顧行為上的需求。「有的藥物降低退化速度，提早診斷有幫助。」

呂以斌說，診斷阿茲海默症並不容易，需要記憶力測驗，驗血，智力測驗等。要詳細瞭解長者日常生活行為的改變，如基本事情是否能完成。要和家人、照顧者聊天。

醫生要確認患者是否得了阿茲海默症，而不是失智症。首先要診斷記憶力退化並非其他原因引起的。如，某些藥物會影響記憶力。憂鬱症 的一些症狀和阿茲海默症症狀類似。B12維他命缺乏，甲狀腺功能低，喝酒過量，睡眠不足，又或剛剛做過手術、還在受麻醉影響，頭部受傷震蕩，帕金森症、中風或受到腦膜炎影響。「醫生要透過身體檢測，瞭解病史和症狀，驗血、檢查是否患上憂鬱症，有需要的會對腦部拍片子。如果排除其他原因，才能確認是否患上阿茲海默症。」

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等，如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。