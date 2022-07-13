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北加台灣工商會、台灣醫學會 與台大醫院雲林分院簽合作備忘錄

記者熊移山／密爾比達市報導
圖左二為蕭柏楊會長，左三為童振源先生，左四為吳怡明醫師。(記者熊移山／攝影)
圖左二為蕭柏楊會長，左三為童振源先生，左四為吳怡明醫師。(記者熊移山／攝影)

遠距醫療因為新冠疫情的關係被大量使用，以至於很多醫療院所原本還需要十多年才能建置完成的相關硬體、軟體設備，都在這兩年完成。北加州台灣工商會與北加州台灣醫學會看到這個產業的興起，在多方接觸下，日前與台灣台大醫院雲林分院簽署「國際醫療照護及數位遠距醫療產業備忘錄」。這個互惠的協議未來主要可以提供灣區民眾，在面臨急於想要得到門診醫師建議或是返台醫療時，能多一個選擇。

合作備忘錄（MOU）的簽署在美國方由台灣工商會會長蕭柏楊醫師、北加州台灣醫學會代表吳怡明醫師代表。台灣方面則是台大醫院雲林分院院長黃瑞仁醫師代表，另外也邀請台灣僑委會委員長童振源作為見證人，以三方視訊的方式共同在電子文件上簽署。

圖為僑務委員長童振源作為見證人在電子備忘錄上簽字。(記者熊移山／攝影)
圖為僑務委員長童振源作為見證人在電子備忘錄上簽字。(記者熊移山／攝影)

吳怡明表示，台大雲林分院因為地處偏鄉所以遠距醫療原本就發展的不錯，加上從2017年起就成立國際醫療中心，更讓醫院走向國際化。在新冠疫情的影響下世界各國都面臨醫療行為受到限制或是排擠，台大醫院雲林分院更藉此機會提升遠距醫療的能力，所以相關流程及經驗在台灣都是首屈一指。這一次能與他們合作，除了可以提供灣區民眾返台後健康檢查、醫學美容、重大疾病治療及手術還有急診四大項目外，如果遇到美國醫療體系約診困難，也能透過這個方式得到台大醫院醫師初步問診的專業意見，甚至也能透過北加州台灣醫學會的醫師代為開立處方箋。

蕭柏楊表示，遠距醫療背後是需要科技和產業的支持，工商會未來將會全力提供這方面的資源，在此同時也以藉由工商會的人脈推廣這一項來自家鄉的溫情。他強調，自己在醫界也服務了20多年，這份合作備忘錄的簽署是他職涯中的一個重要里程碑，希望能幫助灣區民眾解決就醫問題。

遠距醫療最主要就是利用網路視訊的方式，縮短醫生與病患的距離。本次雙方簽訂MOU也...
遠距醫療最主要就是利用網路視訊的方式，縮短醫生與病患的距離。本次雙方簽訂MOU也利用了這個技術，同步對接簽下合作備忘錄。(記者熊移山/攝影)

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁回應，遠距醫療未來將成為一個常態，這兩年在美國這項技術也相對成熟。他相信台灣醫療水準不管在流程、制度、品質都具有國際水準，雙方對接絕對沒有問題。未來除了海外僑胞可以以這個方式利用台灣醫療資源，台灣如果有遇到罕見疾病或是新型病毒，也可以透過這個管道向美國求助，所以這是雙方互利互惠的協議。

雙方在童振源及台北台大醫院團隊的見證下完成了簽約儀式。吳怡明希望在疫情緩解後，立即組團返台進一步確認所有平台的流程及配套方式，讓這個項目能盡快落實服務灣區民眾。

合作備忘錄的簽署在美國方由蕭柏楊醫師、吳怡明醫師代表，台灣則是黃瑞仁院長代表，另...
合作備忘錄的簽署在美國方由蕭柏楊醫師、吳怡明醫師代表，台灣則是黃瑞仁院長代表，另外也邀請童振源先生作為見證人，以三方視訊的方式共同在電子文件上簽署。(記者熊移山╱攝影)

加州 醫學 灣區

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