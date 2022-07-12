7月「小貓月」 聖荷西動物收容所開放免費領養

聖荷西動物收容所的工作人員在陪小貓玩遊戲。（記者陳爍嘉／攝影）

每年7月是全國小貓月，用整個月來慶祝可愛的貓咪。主要原因是每年3月至11月是大多數小貓出生的時間，根據統計，這段時間路上的流浪、孤兒小貓增加，動物收容所也為了容納、送走新來的大貓、小貓而忙碌。為了鼓勵更多民眾領養和救助無家可歸的動物，近期聖荷西 動物收容所開放所有貓狗免費領養活動。

根據聖荷西動物收容所（San José Animal Care Center）統計，每年有將近5000隻小貓進入收容所，但只有不到1000隻小貓能找到牠們的新家，剩下沒有被家庭收養的小貓，只能接受安樂死的命運。

根據市府網站提供的數據，流浪公貓一天最多可以讓100隻母貓受孕，流浪母貓每2至6個月會產下一窩小貓，未絕育的流浪貓往往出現打架、半夜咆哮、到處小便等行為，對市容和民眾生活都造成負面影響。

收容所和民眾需要一起努力，拯救孤兒小貓，控制流浪貓數量。聖荷西動物收容所建議民眾採取行動幫助貓咪們改善生活。

在戶外流浪的小黑貓。（記者陳爍嘉／攝影）

流浪在外的小貓最好能夠接受貓媽媽的照顧。由人類媽媽照顧的小貓，在死亡率上遠高於有貓媽媽照顧的小貓。但是沒有貓媽媽或人類媽媽的照顧，孤兒小貓的存活率極低。如果民眾發現流浪小貓，可以多花點時間來確定小貓是否為孤兒，倘若小貓所處的環境不安全，或是貓媽媽幾個小時內都沒有出現，民眾可以採取行動，拯救自己發現的孤兒小貓。

官方建議，民眾撿到孤兒小貓後，可以自己收養小貓，並根據獸醫的指導餵養小貓。保護一隻斷奶前的孤兒小貓是一項艱鉅的工作，人類媽媽全天候高強度地給孤兒小貓餵奶，甚至需要手動幫助牠們排泄。如果民眾無法自己照顧小貓，也可以把小貓送到收容所，收容所收到小貓後，會根據小貓的健康情況和性格決定是否要救助牠、為牠找一個新家。即便小貓本身的條件過關了，若一直得不到領養，小貓仍有可能會被安樂死。

為了有效且人道地控制流浪貓數量，聖荷西動物收容所免費為三個月以上的健康成貓提供TNR（誘捕，絕育，送歸）服務。收容所鼓勵民眾誘捕貓，協助牠們絕育，然後將牠們送回到牠們被抓的地方放生。如果居民想確保收容所不會直接將自己送去TNR的流浪貓安樂死，請不要將貓作為流浪貓交出。居民可以選擇在每周二至四將貓送去收容所，支付25元服務費為貓咪做絕育。