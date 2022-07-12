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超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

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超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

記者陳爍嘉／聖荷西報導
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區（記者陳爍嘉／攝影）
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區（記者陳爍嘉／攝影）

出門開車一個不注意，很容易就會收到罰單。北加灣區最常見的罰單類型是超速、闖紅燈以及違規停車，收過加州罰單的居民往往發現，一次交通違規所需付出的經濟代價，遠比其他地區昂貴。

居民余先生的汽車今年6月初在聖他克拉拉縣被拖車拖走，因為這輛車的登記證件（registration）過期了。他一共向車管所和拖車公司繳納了900元，才更新了手續，並在事發當天取回愛車。

陳女士曾於6月15日在洛杉磯附近地區超速而被警察攔截。她因緊急醫療原因，在限速75英哩的高速公路開到103英哩，因此被罰款859元，目前還在申請無罪處理。

支付一張普通的超速罰款需要近900元（加州地方法院交通罰款查詢網站截圖，陳女士供...
支付一張普通的超速罰款需要近900元（加州地方法院交通罰款查詢網站截圖，陳女士供圖）

聖荷西留學生樸女士平時很少出門，經常把車停放在允許停車的馬路邊。今年6月初她像往常一樣把車停在家門口允許停車的馬路邊，但現在也被拖走了，原來是她汽車所停放的路段6月9日需要修路，但她在修路前幾天剛好沒有出門，並沒有看到路邊臨時放置的公告牌。因為沒有按時挪車，她必須支付將近500元（包含370元的拖車費和120元的釋放費）才能領車，她感到十分心痛和委屈。她說，幸好事件發生在聖荷西，聽說到了舊金山，光拖車就得花600元。

灣區的駕駛不堪負荷紛紛叫苦，他們之中有很多是低收入族群，甚至有些人只是學生。事實上，加州的整體交通罰金遠遠高於美國其他地區。

佛州邁阿密留學生張先生一年前去大沼澤地國家公園遊玩的路上，也因為超速被警車攔截。他回憶道，那一天他在一段限速為45英哩的公路上開到97英哩，那段路比較偏僻，而且路邊沒有看到限速標誌，張先生被交通警察抓到後，認錯態度十分良好，當場收到了一張279元的罰單。他後悔地表示，以後再也不敢超速了。

加州大多數交通罰單之所以如此昂貴，是因為除了基本費用外，還有相當多的額外罰款和費用，包括州罰金（State Penalty Assessment）、縣罰金（County Penalty Assessment）、DNA採集資金（DNA Identification Fund）、州法院建設罰金（State Court Construction Penalty）、緊急醫療服務金（Emergency Medical Services）、州附加費（State Surcharge）、緊急醫療航空運輸基金（Emergency Medical Air Transportation Services Fund）、法院運行金（Court Operation Assessment）、罪犯定罪金（Criminal Convistion Assessment） 。

但是讓普通違規司機來承擔這一長串的費用是否合理，仍須受到討論。交通違規不只要司機支付這一大筆罰款，他們的違規行為還會被記錄到個人駕駛紀錄裡，這可能會導致他們的汽車保險費大幅增長，懲罰力度實在太高。

加州 汽車 警察

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