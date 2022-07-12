基因釀禍 亞裔較白人易患糖尿病

亞裔相比白人更有可能患第2型糖尿病。（Unsplash截圖）

近期一項研究發現，基因可能是增加罹患第2型糖尿病 風險的罪魁禍首之一，研究人員通過研究18萬人的基因圖譜，發現了多組會導致發病的基因組， 發現亞裔 相較於白人，有更高的得病率。

根據數據顯示，美國有將近3700萬人患有糖尿病，其中大約90%至95%的人確診為第2型糖尿病，科學家們意識到可能有某些特定因素會導致一個人患上2型糖尿病，並邀請英美兩國研究人員合作，針對數千名不同血統的人的DNA 特徵進行研究。

跨種族關聯研究聯盟 (Diabetes Meta-Analysis of Trans-Ethnic association studies Consortium，簡稱DIAMANTE) 分析了18萬834名第2型糖尿病患者的基因構成，並將其與115萬9055名非糖尿病患者進行比較。並拆成五組，分別為：歐洲血統（51.1%）；東亞血統（28.4%）；南亞血統（8.3%）；非洲血統（6.6%）；西班牙裔（5.6%）。

通過比較2型糖尿病患者和非2型糖尿病患者的 DNA比對，研究人員成功識別出200多個在發展該疾病方面具有遺傳性的點，也發現亞裔、黑人和西班牙裔的患病率較高。

紐約州由提卡（Utica）共濟會醫學 研究中心（Masonic Medical Research Institute）的遺傳學部門經理塔克（Nathan Tucker）表示， 這項研究確定了237個與第2型糖尿病風險改變相關的基因組區域，包含了解不同的血統相對應的風險機制，都在能提高未來成功治療的可能性。

新澤西州皮斯卡特維（Piscataway）糖尿病和骨質疏鬆症中心（Diabetes and Osteoporosis Center ）的創始人費爾蒂格（Brian Fertig）表示，這項研究的結果並不令人驚訝，因為診斷和治療分層經常被過度簡化。費爾蒂格也強調研究中多樣性和包容性的重要性，這些數據強調了對精確、個性化和動態的醫學規模的需求，因為很少有兩名糖尿病患者有同樣的臨床和患病特徵，因此每個人都應該有客製化的治療計劃。

有家族史更易患病

根據「2020年全國糖尿病統計報告」顯示，第2型糖尿病通常好發在45歲以上的成年人中，但在年輕人、青少年和兒童中變得越來越普遍，年齡、不運動和肥胖，都是2型糖尿病的常見危險因素。美國糖尿病協會 (American Diabetes Association ，簡稱ADA)則指出，與第1型糖尿病相比，第2型與家族遺傳史的聯繫更為緊密，有家族史的人更容易患上糖尿病，但民眾可以透過基因檢測、環境因素、飲食和生活方式去防範。