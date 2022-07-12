仇家問價 49人伽羅博羅加入海鷹？

伽羅博羅可能在月底前被交易。（Instagram截圖）

舊金山 49人對於四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）的交易再次有了進展。11日，ESPN記者福勒（Jeremy Fowler）爆料，49人同區仇家西雅圖 海鷹隊（Seattle Seahawks）正在研究交易的可能；對於剛剛失去老將四分衛威爾森（Russell Wilson）的海鷹隊來說，伽羅博羅是一名擁有即戰力的老將，球隊的薪資空間也允許這一交易的發生。

自伽羅博羅在上賽季結束並接受肩膀手術 後，關於他的交易傳聞便滿天飛，然而由於缺乏實質性的進展，球迷也將其暫時擱置。11日，他的經紀人表示，肩膀傷勢如期恢復。

福勒表示，海鷹的教練組正在研究評估伽羅博羅的比賽視頻。主教練卡羅爾曾表示，球隊已經準備好在新賽季使用目前大名單上的四分衛人選，但不排除任何補強的可能。

49人急需解決的仍然是球隊工資帽暴漲的問題，球隊僅剩的400萬元薪金空間無法滿足伽羅博羅高達2420萬元的薪水。海鷹隊新賽季的薪金空間為1500萬，如果他們決定在伽羅博羅身上下賭注，他們是有能力支付的。

為了完成交易，49人願意支付多少錢以及未來選秀權，還有待觀察。即使海鷹隊願意支付伽羅博羅的工資，他們也很有可能會等到49人與之解約後再作出決定，以更低的代價達成交易。

資深球迷張哲遠保持觀望的態度。「兩周後的訓練營，伽羅博羅需要向所有人證明，他確實從肩傷中完全恢復了，或者說至少80%，所有交易的可能才會真正的進行下去。」張哲遠說，「不排除海鷹確實在認真考慮這筆交易，畢竟他們需要一位靠譜的傳球手。但對於狀態不明朗，且帶著大合同的伽羅博羅，球隊仍是需要時間慎重思考的，交易前景並不明朗。」

出走後的伽羅博羅能夠幫助49人釋放更多薪資空間留住塞繆爾（Deebo Samuel）和博薩（Nick Bosa）。相信在球隊訓練營開始後，這些問題都會隨著訓練表現有更清晰的前景。