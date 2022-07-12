我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

編譯組／灣區11日電
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

執法當局11日證實，一名涉及南灣山景城（Mountain View）一宗30年懸案的嫌疑人已於日前被捕。

山景城警方11日發出新聞稿指出，58歲的嫌疑人伍德沃德（John Kevin Woodward）周末在紐約甘迺迪國際機場被捕。受害人豪斯（Laurie Houts）於1992年9月5日從任職的Adobe Systems下班後遭人勒死。

聖他克拉拉縣地檢處表示，豪斯被發現陳屍在自己的汽車中，汽車當時停在離Adobe Systems辦公室約1哩外Crittenden Lane 1300號路段一個垃圾場附近。用來勒死豪斯的繩索還留在她的脖子上，汽車內部的擋風玻璃上可以看到豪斯的腳印，顯示豪斯死前曾奮力掙扎。

伍德沃德與豪斯是相識的，因為豪斯的男友與伍德沃德是室友。警方認為伍德沃德與命案有關，案發後曾將他逮捕。聖他克拉拉縣地檢處表示，伍德沃德單戀他的室友，公開表示嫉妒豪斯，而且在豪斯遇害的當晚並沒有不在場證明。

豪斯的男友曾問伍德沃德是否殺了豪斯，伍德沃德反問他調查人員查到什麼。儘管警方在豪斯汽車外部採到伍德沃德的指紋，但始終無法證明他曾在車內。

伍德沃德受審兩次，兩次陪審團都無法做出一致判決。在第二次審判中，法官指出，檢方必須提出新的證據，才能再次重審伍德沃德。

第二次受審後，伍德沃德就搬到荷蘭居住到現在，目前是科技公司Readytech的總裁兼執行長。拜DNA科技更新之賜，警方終於在勒死豪斯的繩索上找到與伍德沃德有關的新證據。

2020年底，調查人員重啟豪斯案，把在調查中找到的證物提交給聖他克拉拉縣犯罪實驗室重新分析。警方表示，分析發現，從現場證物上收集到的DNA樣本與伍德沃德的DNA相符。此外，聖他克拉拉警局也重新鑑定在命案發生時採集到的80多個指紋，結果發現有更多指紋與伍德沃德的指紋吻合。

這些新證據讓聖他克拉拉縣地檢處得以對伍德沃德重新發出逮捕令。伍德沃德是在7月9日搭機到甘迺迪國際機場後遭到當局收押。伍德沃德目前被關在紐約市監獄中，將被引渡回加州受審。如果罪名成立，他可能被判終身監禁。

汽車 DNA 機場

上一則

灣區嬰幼兒新冠疫苗接種率 冠居全國

下一則

華人少女林涵琪命案28年未破 辦音樂會紀念 獎金增至20萬

延伸閱讀

安倍才遇刺…新加坡男涉嫌煽動「暴力攻擊」李顯龍被捕

安倍才遇刺…新加坡男涉嫌煽動「暴力攻擊」李顯龍被捕
NBA／1.2億延長2年合約 里拉德續留拓荒者

NBA／1.2億延長2年合約 里拉德續留拓荒者
聖他克拉拉縣 加入聯邦「美國之家」住房倡議

聖他克拉拉縣 加入聯邦「美國之家」住房倡議
NBA／下季薪資自砍1500萬 傳哈登與76人談妥續約

NBA／下季薪資自砍1500萬 傳哈登與76人談妥續約
NBA／籃網開價太高 「雙星」可能續留1年

NBA／籃網開價太高 「雙星」可能續留1年

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45
政治觀察家楊俊龍認為，美國不會放棄烏克蘭，而烏俄戰爭最大輸家肯定是俄國。（記者李榮／攝影）

政治觀察家楊俊龍：烏東恐分給俄國 但普亭還是輸家

2022-07-06 19:18

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」