靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

執法當局11日證實，一名涉及南灣山景城（Mountain View）一宗30年懸案的嫌疑人已於日前被捕。

山景城警方11日發出新聞稿指出，58歲的嫌疑人伍德沃德（John Kevin Woodward）周末在紐約甘迺迪國際機場 被捕。受害人豪斯（Laurie Houts）於1992年9月5日從任職的Adobe Systems下班後遭人勒死。

聖他克拉拉縣地檢處表示，豪斯被發現陳屍在自己的汽車 中，汽車當時停在離Adobe Systems辦公室約1哩外Crittenden Lane 1300號路段一個垃圾場附近。用來勒死豪斯的繩索還留在她的脖子上，汽車內部的擋風玻璃上可以看到豪斯的腳印，顯示豪斯死前曾奮力掙扎。

伍德沃德與豪斯是相識的，因為豪斯的男友與伍德沃德是室友。警方認為伍德沃德與命案有關，案發後曾將他逮捕。聖他克拉拉縣地檢處表示，伍德沃德單戀他的室友，公開表示嫉妒豪斯，而且在豪斯遇害的當晚並沒有不在場證明。

豪斯的男友曾問伍德沃德是否殺了豪斯，伍德沃德反問他調查人員查到什麼。儘管警方在豪斯汽車外部採到伍德沃德的指紋，但始終無法證明他曾在車內。

伍德沃德受審兩次，兩次陪審團都無法做出一致判決。在第二次審判中，法官指出，檢方必須提出新的證據，才能再次重審伍德沃德。

第二次受審後，伍德沃德就搬到荷蘭居住到現在，目前是科技公司Readytech的總裁兼執行長。拜DNA 科技更新之賜，警方終於在勒死豪斯的繩索上找到與伍德沃德有關的新證據。

2020年底，調查人員重啟豪斯案，把在調查中找到的證物提交給聖他克拉拉縣犯罪實驗室重新分析。警方表示，分析發現，從現場證物上收集到的DNA樣本與伍德沃德的DNA相符。此外，聖他克拉拉警局也重新鑑定在命案發生時採集到的80多個指紋，結果發現有更多指紋與伍德沃德的指紋吻合。

這些新證據讓聖他克拉拉縣地檢處得以對伍德沃德重新發出逮捕令。伍德沃德是在7月9日搭機到甘迺迪國際機場後遭到當局收押。伍德沃德目前被關在紐約市監獄中，將被引渡回加州受審。如果罪名成立，他可能被判終身監禁。