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都布林3學區委員涉簡訊風波 被要求辭職

編譯組／灣區11日電
都布林台裔學區委員郭佳霖和另外兩名委員涉簡訊風波被要求辭職。（電視新聞截圖）
都布林台裔學區委員郭佳霖和另外兩名委員涉簡訊風波被要求辭職。（電視新聞截圖）

來自都布林東區的三名學區委員正面臨被要求辭職的呼聲，因為他們被指控在今年早些時候學區的重新畫分過程中，協調努力有效地趕走了另一名來自西區的學區委員。

都布林聯合學區的一名家長兼雇員華盛頓（Mary Washington）在臉書上發布了都布林聯合學區主席謝利爾（Dan Cherrier）、學區委員布萊克曼（Gabi Blackman）和郭佳霖（William Kuo）的手機短信截圖後，風波爭議席捲了整個學區。

學區董事會計畫在7月12日舉行會議，預計該區的法律顧問將會辯護，這三名學區委員的行為都沒有違反布朗法案（Brown Act），即管理公共會議的州法律。根據該區的報告，他們顯然是分別與同一名居民就重新畫分區域的計畫發短信。

但一些批評者說，他們對這三名學區委員已經失去了信心。「我們不能再相信你們今後說的任何話，這些事件甚至讓我們質疑你們過去可能做過的事情，」該區的一名教師說，她要求他們辭職。

華盛頓說，三位委員與居民凱利（William Carey）討論的各種信息表明，凱利在 「牽線搭橋」，以影響學區委員選擇一個特定的地區投票地圖。

凱利在1月10日與郭佳霖的文字對話中寫道：「你好，對於明天理事區域的討論，目標應該是讓他們在下次會議前模擬出不同的附加方案」。他還告訴郭佳霖要 「特別要求哪種類型的地圖」。後來，郭佳霖感謝凱利的 「指導和指引」，還要求凱利在2月22日的學區會議之前進行電話交談。

郭佳霖和謝利爾都否認有任何不當行為，並說與選民交談是他們工作的一部分。

「我經常感謝選民在電子郵件中提供的意見和指導，」郭佳霖在一封電子郵件中說。「然而，這並不意味著我一直都同意他們的觀點。」

華盛頓說，這些短信顯示他們在2月22日的會議之前就已經對區畫有了想法。

在6月28日的會議上，包括教師和家長在內的一些人責備了這三名學區委員，要求他們辭職，並要求取消區畫圖的決定。

也有一些人為學區委員辯護，家長伯勒斯（Patricia Burroughs）說：「我沒有看到任何違反布朗法案的證據，只感到受托人對公眾的意見非常敏感，而且樂於接受。」

華盛頓說，她希望這個問題能帶來更高的透明度。

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