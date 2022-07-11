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加州撥5億投資教育 助學子上大學、工作兩不誤

編譯組／灣區10日電
加州撥出五億元基金，成立「黃金州發展途徑計畫」投資學生教育，讓學生有機會上大學，同時有機會發展事業。(Getty Images)
加州撥出五億元基金，成立「黃金州發展途徑計畫」投資學生教育，讓學生有機會上大學，同時有機會發展事業。(Getty Images)

加州協為助高中生學習成長，規畫人生事業，撥出5億元基金，成立「黃金州發展途徑計畫」(the Golden State Pathways Program)，投資學生教育，讓學生有機會上大學，同時有機會發展事業，兩者相輔相成。

加州州府官員表示，這項教育發展計畫主要目的是讓學生順利從高中進入大學或職場，發展高技能、高薪資的事業。計畫中包括申請大學所必須的A-G課程，或經由AP課程，取得12個大學學分。發展計畫中亦包括工作學習。學校亦可運用這筆經費，協助學生成長。

加州科技教育過去已運用州府信託基金與發展科技教育基金。黃金州發展途徑計畫特出點是整合學習。推展社區學院教育專家柯林斯 (Linda Collins) 表示，整個計畫看似單純，執行起來難度極高。

專家表示，協助學生從高中順利升大學，做好職場準備工作需要K-12教育專家、大學教育專家、雇主彼此充分溝通合作，然而基金分散，往往造成溝通困難。比方說，K-12教育與大學教育資金來源不同，往往造成兩個教育組織之間的隔閡。柯林斯說，沒有人注意到這種隔閡形成的問題。

黃金州發展途徑計畫主要功能是彌補這種隔閡。學區與特許學校 (charter schools) 可申請基金，社區學院與職業訓練中心也可經由這個計畫，與K-12學校充分溝通。

熱心推行計畫人士表示，幾乎一整個世代學生遭遇新冠危機衝擊，低收入家庭學生面臨挑戰尤其為大，這種教育發展計畫非常重要。

柯林斯指出，若將職業發展與大學教育分開，許多非洲裔、西語裔，以及低收入家庭子弟將無法得到高薪工作。每個學生都必須有上大學與發展職業技能的機會，兩者不可分開。

安特洛普谷 (the Antelope Valley) 東方高中 (the Eastside High School) 已發展出聯合學習 (linked learning) 相關課程，其中之一即為生物醫學院 (the Biomedical Science Academy) 。生物醫學院學生有機會認識健康醫療業工作的情形。東方高中82%學生屬於社會經濟弱勢社區群。生物醫學院學生有機會於模擬教室中，學習如何照顧病患。

東方高中生物醫學院督導柯菲 (Kerin Coffey) 說，學校對學生期許高，學生選修高級英語、挑戰性的AP課程、高等數學等。生物醫學院錄取所有申請學生。參與學生學習意願高，很少中途退出。

 

教育 醫學 低收入

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