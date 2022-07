加州撥5億投資教育 助學子上大學、工作兩不誤

加州撥出五億元基金,成立「黃金州發展途徑計畫」投資學生教育,讓學生有機會上大學,同時有機會發展事業。(Getty Images)

加州協為助高中生學習成長,規畫人生事業,撥出5億元基金,成立「黃金州發展途徑計畫」(the Golden State Pathways Program),投資學生教育 ,讓學生有機會上大學,同時有機會發展事業,兩者相輔相成。

加州州府官員表示,這項教育發展計畫主要目的是讓學生順利從高中進入大學或職場,發展高技能、高薪資的事業。計畫中包括申請大學所必須的A-G課程,或經由AP課程,取得12個大學學分。發展計畫中亦包括工作學習。學校亦可運用這筆經費,協助學生成長。

加州科技教育過去已運用州府信託基金與發展科技教育基金。黃金州發展途徑計畫特出點是整合學習。推展社區學院教育專家柯林斯 (Linda Collins) 表示,整個計畫看似單純,執行起來難度極高。

專家表示,協助學生從高中順利升大學,做好職場準備工作需要K-12教育專家、大學教育專家、雇主彼此充分溝通合作,然而基金分散,往往造成溝通困難。比方說,K-12教育與大學教育資金來源不同,往往造成兩個教育組織之間的隔閡。柯林斯說,沒有人注意到這種隔閡形成的問題。

黃金州發展途徑計畫主要功能是彌補這種隔閡。學區與特許學校 (charter schools) 可申請基金,社區學院與職業訓練中心也可經由這個計畫,與K-12學校充分溝通。

熱心推行計畫人士表示,幾乎一整個世代學生遭遇新冠危機衝擊,低收入 家庭學生面臨挑戰尤其為大,這種教育發展計畫非常重要。

柯林斯指出,若將職業發展與大學教育分開,許多非洲裔、西語裔,以及低收入家庭子弟將無法得到高薪工作。每個學生都必須有上大學與發展職業技能的機會,兩者不可分開。

安特洛普谷 (the Antelope Valley) 東方高中 (the Eastside High School) 已發展出聯合學習 (linked learning) 相關課程,其中之一即為生物醫學 院 (the Biomedical Science Academy) 。生物醫學院學生有機會認識健康醫療業工作的情形。東方高中82%學生屬於社會經濟弱勢社區群。生物醫學院學生有機會於模擬教室中,學習如何照顧病患。

東方高中生物醫學院督導柯菲 (Kerin Coffey) 說,學校對學生期許高,學生選修高級英語、挑戰性的AP課程、高等數學等。生物醫學院錄取所有申請學生。參與學生學習意願高,很少中途退出。