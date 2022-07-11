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安倍晉三遭刺殺 北加台僑追悼默哀「友台首相」

記者李榮／密爾比達報導
安倍遭刺殺，北加台僑舉辦追悼會。（記者李榮╱攝影）
安倍遭刺殺，北加台僑舉辦追悼會。（記者李榮╱攝影）

日本前首相安倍晉三日前遭刺殺身亡。僑務委員李漢文10日召集灣區台僑社團與鄉親，舉行聯合追悼會默哀致意。包括台灣會館、南灣台灣同鄉會、北加州台灣論壇，以及僑務顧問李萍萍、南灣同鄉會顧問王淑梅等多位鄉親與會。

「非常震驚且不能接受。」李漢文指出，安倍晉三對於台灣非常友好，向來力挺台灣，還曾提到「台灣有事即是日本有事」，彰顯台灣與日本關係密不可分、唇齒相依。另一方面，安倍配合美國亞太戰略進行防衛部署，增進與東南亞各國的關係，削弱中國的地緣政治與軍事影響力，安倍驟然離世令人非常遺憾。然而，安倍之死也對日本國情產生逆反效應，將使日本更堅定維護台灣，使中共的「統一大業」更成泡影。

李漢文說，安倍晉三身為首相，知恩圖報。對於當時日本發生311大地震，台灣人捐款66億台幣，一直感念在心；當台灣疫情來襲，缺乏疫苗時連續贈送台灣幾批疫苗，讓台灣度過難關。安倍首相是歷年來對台灣最友好的日本實力政治家，現在安倍走了，以後台日關係勢必會受到某種程度的影響，台灣必須自立自強。

台灣會館理事長葉俊雄表示，安倍遭刺殺不僅是日本的損失，也是全世界民主政營的損失。安倍是大政治家、策略家，開啟了日本宏觀的戰略思維，也扭轉了全世界對中國的看法，「當世界還沈迷在中國是世界工廠、（可以藉由中國）發大財的美夢之中，安倍就看出來實際情況，知道了中國的威脅。」

他指出，安倍是在日本經濟非常低迷的時候執政，但安倍推出安倍經濟學，讓日本從十多年的低迷中開始復甦。更重要的事，安倍的高聲一呼，讓全球看到中國武力犯台的企圖，也強化台日安保架構。

南灣台灣同鄉會會長周信結提到，安倍是說到做到的政治家，對於中共崛起觀察更是非常透測，建立日本與美國、澳洲等的聯盟，協助台灣。日本曾經是侵略國，但後來一直想要彌補，安倍也因此推動修憲，確保自衛隊的地位希望國家正常化。希望在這場悲劇發生後，日本能繼續安倍的路線，完成安倍的遺願，也希望台灣繼續能夠與日本維持良好關係。

李萍萍發言指出，民主政治的國家有思想自由，但根基是法治社會，不能有暴力的行爲。台灣論壇發言人李茂程則任為，安倍被暗殺至今很多訊息不明確，兇手的動機可能不單純，「是不是背後有政治組織在運作？」

僑務顧問吳兆峰表示，安倍生前致力改善並維持台日友好關係，過去中共禁止進口台灣鳳梨時，安倍馬上積極地幫台灣農民行銷鳳梨；當台灣花蓮發生地震災難時，他用寫「台灣加油」致意。安倍主張「台灣有事就是日本有事」，支持台灣不遺餘力，「安倍首相巨星殞落，但他會活在所有台灣人民的心中，也會激勵台日關係繼續依照安倍路線持續友好。」

他呼籲，安倍生前是台灣人的好友，建議各地台僑前去當地日本領館致哀，以台灣人民的名義去做民間外交，讓安倍首相在天之靈，也能知道台灣人們對他的無限追思。

眾人為安倍默哀。（記者李榮／攝影）
眾人為安倍默哀。（記者李榮／攝影）

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