吸引人才 金山企業祭出更多「辦公室外」福利

企業提供遠距工作員工更多與辦公室無關的福利，以吸引人才與留才。(Getty Images)

舊金山 目前約僅有三分之一員工返回辦公室工作，為全國比例最低。各公司正思考其他方法來說服新進員工加入、並且留在仍然緊張的勞動力市場，包括提供遠距工作員工更多與辦公室無關的福利 內容。

儘管辦公室餐點與設施等各項福利仍是招聘計畫一部分，企業主更擴大福利，從補助生育、線上個人資料保護、或可到其他地方工作數個月等與辦公室無關的福利，吸引人才。Airbnb等公司開始為員工與其子女提供線上輔導，彌補學校停課與疫情期間教育中斷而失去的學習機會。

招聘公司「Robert Half」灣區 地區主任門度薩(Ireneo Mendoza)表示，遠距工作者重視他們到辦公室所需往返時間，許多員工不願返回辦公室，或期望他們獲得長途通勤的補償。研究美國遠距工作趨勢的史丹福大學經濟學教授布魯姆(Nicholas Bloom)表示，即是被告知要全時或半時回到辦公室，約有五分之一在家工作者仍拒絕到辦公室工作。

為了留才，許多公司擴大遠距醫療與心理健康福利，包括在家中設計符合人體工學的設備與健身，也增加醫療保健福利，或擴大生殖保健選擇的機會。灣區生殖保健公司「Carrot Fertility」執行長昇陽(Tammy Sun)表示，公司近幾年客戶增加快速，許多企業客戶為員工提供福利、讓他們有生殖保健選擇機會。

也有一些公司提供遠距工作員工資料保護服務。「DeleteMe」執行長舒維夫(Rob Shavell)指出，許多公司客戶提供員工線上資料隱私保護。

舊金山公司「data.ai」則提供員工1000元家庭津貼與其他健康福利，也鼓勵員工每年花時間在所在國家其他地點工作。公司設立「90天全球照護計畫」，讓員工一年中有四分之一時間在任何有網路地方上班，提供員工體驗世界各地文化的機會。

舊金山「Monograph」公司則是一周工作四天，為員工提供更有價值的福利：空閒時間(free time)。門度薩指出，有求職者接受一份薪水較低工作，因為他們擁有更多在家時間；有越來越多找工作的人自問：「工作的同時，是否能享受個人生活？」