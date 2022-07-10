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灣區華運會 熱鬧登場

記者熊移山／攝影
南灣元極舞隊現場表演助興。（記者熊移山／攝影）
南灣元極舞隊現場表演助興。（記者熊移山／攝影）

世界日報在現場贈送伴手禮，由美華童軍協會協助包裝。（記者熊移山／攝影）
世界日報在現場贈送伴手禮，由美華童軍協會協助包裝。（記者熊移山／攝影）
海外青年文化協會（FASCA）舞獅團表演。（記者熊移山／攝影）
海外青年文化協會（FASCA）舞獅團表演。（記者熊移山／攝影）
童振源委員長（左）致贈獎牌，由華運主任委員王進德（右）代表接受。（記者熊移山／攝...
童振源委員長（左）致贈獎牌，由華運主任委員王進德（右）代表接受。（記者熊移山／攝影）

庫比蒂諾市市長副市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。（記者熊移...
庫比蒂諾市市長副市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。（記者熊移山／攝影）
讚美操福音宣揚表演。（記者熊移山／攝影）
讚美操福音宣揚表演。（記者熊移山／攝影）
佛利蒙市市市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。（記者熊移山／攝...
佛利蒙市市市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。（記者熊移山／攝影）
台客重機隊表演「你是我的花朵」，為聖火點燃儀式畫下完美句點。（記者熊移山／攝影）
台客重機隊表演「你是我的花朵」，為聖火點燃儀式畫下完美句點。（記者熊移山／攝影）
海外青年文化協會（FASCA）熱舞演出。（記者熊移山／攝影）
海外青年文化協會（FASCA）熱舞演出。（記者熊移山／攝影）
密爾比達市市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。(記者熊移山/攝...
密爾比達市市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。(記者熊移山/攝影)
台客重機隊約30台重機字排開，因怕驚嚇馬匹，只做靜態展示。（記者熊移山／攝影）
台客重機隊約30台重機字排開，因怕驚嚇馬匹，只做靜態展示。（記者熊移山／攝影）
洛斯阿圖市市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。（記者熊移山／攝...
洛斯阿圖市市長及議員致贈感謝狀給華運，肯定這項活動帶給社區服務。（記者熊移山／攝影）
升旗儀式後，華運會決定降半旗，悼念剛因遭槍擊去世的前日本首相安倍。（記者熊移山／...
升旗儀式後，華運會決定降半旗，悼念剛因遭槍擊去世的前日本首相安倍。（記者熊移山／攝影）

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