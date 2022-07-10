灣區華運會 熱鬧登場

南灣元極舞隊現場表演助興。（記者熊移山／攝影）

世界日報在現場贈送伴手禮，由美華童軍協會協助包裝。（記者熊移山／攝影） 海外青年文化協會（FASCA）舞獅團表演。（記者熊移山／攝影） 童振源委員長（左）致贈獎牌，由華運主任委員王進德（右）代表接受。（記者熊移山／攝影）