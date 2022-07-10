北加小鎮Dutch Flat 500人國慶遊行 華人舞龍隊開路

小鎮遊行隊伍。（李克供圖）

加州 首府向北行駛大約一小時來到小鎮Dutch Flat市。一年一度的美國獨立節遊行 於2022年7月4日在Dutch Flat隆重開幕，參加演出活動的人員超過500名，是這個北加州小城一年一度最大的社區盛會。

德國兄弟淘金 建立小鎮

Dutch Flat 由兩個德國兄弟Joseph和Charles Dornbach創立，他們於1851年在加利福尼亞淘金熱期間定居於此。Dutch Flat郵局於1856年開業，目前有近300名居民。該鎮旅遊業在當地經濟中占很大比重，但許多居民是退休人員、家庭和通勤到附近工作的專業人士。據當地人表示，目前小鎮沒有常駐華裔居民。

Golden Drift Historical Society致力於保護加州小鎮Dutch Flat和周邊地區的歷史遺產，是一個完全自願的社區組織，收入依靠會費和私人捐款。該協會提供講解員並經營Golden Drift金漂歷史博物館，Dutch Flat的採礦作業在1870年代達到巔峰，成千上萬的礦工在周邊地區工作。

小鎮遊行隊伍。（李克供圖）

Dutch Flat唐人街始於1850年左右，到1860年代後期，當時橫貫美洲大陸的鐵路正在建設中時，已成為舊金山以外最大的華人 聚居地之一。1853年Dutch Flat人口6000人，其中華人3500人。這個目前只有300人的小鎮，150年前曾經有6000人，真不知道當年這麼多人在那麼艱苦的條件下是如何生活居住的。

1877年舊唐人街被燒毀，而後華人定居點遷至城鎮南部，在靠近中央太平洋鐵路的小鎮車廠附近建起新唐人街。1889年新唐人街再次被燒毀，毗鄰小鎮上方的美國先驅墓地也是華人墓地，這裡華人的墓地跟其它墓地分開，這一方面證實了當年華人在這裡勞動生活的寫照。

身著中國傳統服裝的華人舞龍隊。（李克供圖）

這個小鎮的獨立節慶祝活動，在眾多的美國獨立節慶祝活動中非常獨特。遊行隊伍打頭陣的是身著中國傳統服裝的華人舞龍隊，遊行隊伍最具特色的是由小鎮的消防隊員、消防車組成的消防遊行佇列。

消防隊員們手持消防水槍，與街道兩旁的居民打水仗，消防隊員及居民們被水澆的滿身濕透，玩得不亦樂乎。小鎮的生活是那麼悠閒自在、歡樂祥和，附近居民說這個活動已經持續了十幾年。

當年3500華人 在此居住

活動中，我們還探訪當地Golden Draft歷史博物館，一個熱心的講解員Jim Ricker對小鎮的歷史非常熟悉。透過他的講解，我們了解小鎮的發展歷史。1849年開始原本一個平靜的小鎮。由於發現的金礦突然熱鬧起來。大家都湧到這個小鎮夢想發財致富，就像當年卓別林喜劇電影「淘金記」裡面描述的情景。

現在只有300人的小鎮，19世紀中葉，曾經有6000居民，其中3500人是華裔。他們在這裡努力創造致富夢，另外有兩位早期的先驅者來到此地，為未來的一條跨越美洲大陸的太平洋鐵路繪製藍圖。

他們認為，這個小鎮是太平洋鐵路的一個很好的落腳點。兩個人將藍圖帶到華盛頓，經過林肯總統批准，開始修建跨州美洲大陸的太平洋鐵路。

小鎮Golden Drift歷史博物館展示了歷史照片。（李克供圖）

Dutch Flat小鎮的發展主要是淘金、採伐、礦產及旅遊，這四個行業的發展促使小鎮極速發展，大量華工來到這裡，但是誰也想不到，由於一項法律使得這裡曾經繁華的小鎮變成了一個人員大量流失的所謂「魔鬼城」。

由於當年大量開採礦產資源，這些礦產廢物透過河流，一直流到平原地帶的農場，嚴重影響加州平原農作物的健康成長。這些農場主聯合起來提出一項法律訴訟，告發這些礦主開礦產生了大量廢物排泄到農場影響農作物生長。

經過曠日持久的法律訴訟，農場主們終於勝訴，大約1880年，法庭判決礦主不能再採礦。導致大量採礦工人包括華工失業，最後小鎮沒落。這個小城興衰的故事，也從側面反映了加州19世紀中、後葉，淘金及築路從蓬勃發展到衰退的興衰史。

透過講解員介紹和參觀這個小小的博物館，我們大致了解當時中國移民的生活輪廓。他們來到這裡不僅是淘金築路，還帶來了中國傳統生活、食物及藥材製作方法等，中國的習俗與西方的文化，於21世紀中葉在這個小鎮融合在一起。

這位熱心的解說員也給我們提出了很多疑問，比如由於當年華人是不能擁有土地，建造中國城時，是什麼人允許他們建立中國城？這一直是一個歷史疑團。19世紀末的排華法案，對這裡的華人影響也很大。華人在這裡漸漸消失了，根據解說員介紹，大約在1930年左右，這裡的最後一個華人去世，小城就再也沒有長期居住的華裔居民。

這次來到Dutch Flat小鎮參加美國獨立節的遊行活動，不但瞭解了小鎮的發展歷史，同時也瞭解到我們華人在這裡生活居住的歷史，它成為19世紀中後期華裔早期移民在這裡生活的一個縮影。