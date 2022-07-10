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沙加緬度橡樹公園食物銀行關閉 整合至另一園區繼續服務

記者江碩涵／沙加緬度報導
州長紐森今年4月已為下年度預算編列食物銀行的5000萬元經費，但沙加緬度橡樹公園食物銀行仍不敵壓力，年底將關閉。圖為紐森夫婦在社區機構做義工。（資料照片）
州長紐森今年4月已為下年度預算編列食物銀行的5000萬元經費，但沙加緬度橡樹公園食物銀行仍不敵壓力，年底將關閉。圖為紐森夫婦在社區機構做義工。（資料照片）

萬物皆漲，也讓各地食物銀行面臨經營困難，儘管州長紐森今年4月已為下年度預算編列食物銀行的5000萬元經費，但仍遠不及各地食物銀行的需求。

沙加緬度縣食物銀行和家庭服務（SFBFS）宣布，即將關閉已服務社區50年、位於橡樹公園第三大道的食物銀行及家庭服務。SFBFS 首席執行官兼總裁楊（Blake Young）表示，關閉園區目的是要與另一個機構園區的資源整合，SFBFS主要目的是為全縣140個相關機構提供食物，而這些機構則為個人和家庭服務。

根據SFBFS統計，生活在沙加緬度的人，有五分之一的人近年曾經歷過飢餓。該組織還表示，由於疫情流行、生活成本上升和其他因素，自2020年初以來，沙加緬度縣內無法獲得安全食物的人數持續增加。

SFBFS表示，疫情襲來之時，組織已關閉了橡樹公園園區內的一些計畫和服務，包括成人學習、家長教育、服飾配送和科技服務等。而橡樹公園園區將於今年底正式關閉，有些服務也將就此永遠消失，包括移民法律服務、難民安置、公用事業援助以及嬰兒食品和尿布分發，屆時所有服務都將合併於北沙加緬度貝爾大道園區，繼續服務居民。

大沙加緬度城市聯盟首席執行官兼總裁克倫肖（Dwayne Crenshaw）表示，這對橡樹公園社區來說，無疑是一個損失，我們將圍繞青少年健康和心理健康，開展更多計畫，並將我們更多的工作和職業服務帶到橡樹公園。他說，服務關閉將主要影響到有色人種社區和低收入家庭。

長期住在橡樹公園的凱文說，過去曾在經濟困難時期，依靠食物銀行，他希望食物銀行以及其他計畫服務，能持續讓有需求的人使用。他說，現在的大環境並沒有變得更好，而是變得更糟，若服務被關閉，不僅讓住在當地的人們被排除服務，也損失更多資源。

疫情 低收入 紐森

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