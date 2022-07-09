油價緩慢下跌「可能是短暫的」 民眾怨價格仍高

聖荷西一家加油站的油價，已明顯下跌。（記者陳爍嘉╱攝影）

隨著全球對大宗商品的需求放緩，高油價 現像出現了緩解。根據美國汽車協會AAA的數據，6月14日全國平均油價達到每加侖5.01元的峰值，本周原油價格自5月11日以來首次跌破每桶100元。

根據AAA在7月8日提供的數據，聖荷西 市的平均油價已從6月13日的6.549元跌至6.127元每加侖；加州的平均油價已從6月14日的6.438元降至6.145元每加侖，全國的平均油價已從一個月前的4.955元降至4.721元每加侖。

總統拜登8日稱，汽油價格下跌、新增就業人數強勁和失業率低，可以證明他的經濟計畫和降低通脹的鬥爭正在奏效。他說，「這一周我們見證了十年來油價的第二大單日跌幅。我們正在取得重大進展，汽油已經連續25天下跌。不過這個價格還是太高，我們還有很多工作需要做」。

目前灣區的油價在加州是中等偏高的（圖片截取自AAA網站）

一名不願意透露姓名的居民借用他父親的車在聖荷西市辦事。他表示，自己如果看到有油價比較便宜的加油站 ，就會停下來為這輛車加滿油。最近油價下跌了一點點讓他很開心，他希望油價可以繼續下跌到四元。

居民吳斌表示，油價雖然看上去好像是降了點，但是他在7日加滿油還是花了100塊，降價不明顯。他一年前加滿油只需要花費不到50元。考慮到通貨膨脹，他認為現在加滿一箱汽油的總花費為60元左右，會比較能夠被大家接受。但是現在的油價還是遠高於這個價格。

本周，美國汽車協會公關部經理格羅斯 （Andrew Gross）在聲明中表示：隨著越來越多的美國人上路，7 月通常是需求最旺盛的月份，因此這種價格下跌的趨勢可能是短暫的。

零售汽油價格會隨原油價格快速上漲，但在油價暴跌時只能緩慢回落，經濟學家稱之為「像火箭一樣上升，像羽毛一樣下降」。這種現象的出現，是因為迫使加油站降低價格的主要原因是與其他加油站的競爭，所以可能會在原油價格下跌和加油站汽油價格下跌之間留下數周的延遲。

為此，GasBuddy石油分析主管迪哈恩（Patrick De Haan）解釋，在油價上漲時，加油站並不會像大多數人認為的那樣掙更多錢。相反，在油價急速飆升的時候，加油站常因追趕價格不及時而造成虧損。所以加油站的降價需要慢慢來，以平衡先前油價飆升所造成的經濟損失。

在加州，7月1日的汽油稅上漲，使每加侖的價格上漲了大約 3 美分。汽油稅的增加也略微抵消了油價的下跌。目前在聖他克拉拉縣，Costco加油站的油價最低，為5.65元每加侖；在聖荷西市西部的一家76加油站的油價最高，要6.99元每加侖。