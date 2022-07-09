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阿縣90名前寄養青年 保障月入1000元 全美首創計畫

記者劉先進／屋崙報導
第三區縣議員布朗（Dave Brown）推動此次前寄養青年保障收入試點計畫。（記者劉先進／攝影）
第三區縣議員布朗（Dave Brown）推動此次前寄養青年保障收入試點計畫。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣議會最近投票決定，撥款280萬，實施全縣的前寄養青年保障收入試點計畫（Guaranteed Income Pilot for Former Foster Youth），在21歲前，前寄養青年將每月獲得1000元的保障收入，最初有90人獲資助。計畫由第三區縣議員布朗（Dave Brown）推動，是全美首個完全由前寄養青年設計的計畫，為過渡年齡的青年提供收入和支持，以消除成功和機會的障礙。

此次計畫名為「滋養、自主、信任成長運動」（NET Growth Movement），從21歲開始，每月資助前寄養青年1000美元，為期兩年，以抵消針對他們即將到期的支持服務的損失。從2023年1月開始，最初一批、大約有90個以前在縣內寄養的青年，獲得資助。此外，參與者可以選擇獲得住房、教育、職業和心理健康項目的導航服務，以及財務指導、同儕輔導和支持小組。

試點計畫由阿縣的12名前寄養青年專門創建。在布朗的委託下，設計團隊在三個月的時間合作創建了一個結構，提供財政支持，確保個人獨立的機會，並慶祝每個前寄養青年表現出的個人復原力。該團隊還在5月進行了一個小組座談會和調查，以獲得來自18到24歲的現有和前縣寄養青年的見解，並在6月13日的縣議會健康委員會會議上做了介紹。

布朗說，縣的前寄養青年應該有一切機會過上富有成效的成功生活，不受經濟困難或無法獲得基本服務的影響。這個計畫將確保社區的這些成員擁有成功所需的財政和情感支持，年輕領導人開發創新試點的工作，鼓舞人心，讓人讚賞。

這次試點計畫，承認前寄養青年在達到過渡年齡後所面臨的嚴峻挑戰。阿拉米達縣內，四分之一處於過渡年齡的青年，會在24歲之前經歷無家可歸，而這一人群中的50%，在同一年齡段內是失業的。根據2022年阿縣遊民調查，目前經歷遊民的阿縣居民中，有近20%的人以前曾參與過寄養系統。而由於經濟障礙、情感創傷和寄養系統的參與，大多數前寄養青年一直處於倖存的恆定狀態中，在沒有經濟或家庭支持的情況下努力獲得基本需求。

試點計畫設計團隊成員富爾茨（Esther Fultz）從出生就待在寄養系統中，直到21歲時才退出。她說，寄養系統並不能確保所有寄養青年在21歲之前，得到照顧並能夠獨立或自給自足。

團隊成員麥克戴維（Darryl McDavid）曾在寄養系統中生活15年。他表示，寄養青年可悲地從一個系統滑落到另一個系統，即從兒童福利系統進入司法系統，或陷入貧困，或陷入剝削，或陷入無家可歸。「我們的計畫旨在消除資源差距，讓青少年掌握自己的生活，以便他們能夠發揮自己的潛力，實現自給自足。」

阿拉米達縣議會最近投票決定，撥款280萬，實施全縣的前寄養青年保障收入試點計畫，...
阿拉米達縣議會最近投票決定，撥款280萬，實施全縣的前寄養青年保障收入試點計畫，在21歲前，前寄養青年將每月獲得1000元的保障收入，最初有90人獲資助。（取自阿縣社會服務局官網）

遊民 投票 民調

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