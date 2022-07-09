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優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

編譯組／美聯社8日電
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）8日發生火災，公園內最大的巨杉（giant sequoia）森林被迫關閉。這是地球上現在最龐大的生物近年來又一次遭受火災的威脅。

優勝美地火災訊息發言人菲利普（Nancy Phillipe）表示，瑪利波薩林（Mariposa Grove）超過500棵巨型紅杉受到威脅，林內多棵最巨大的紅杉已經被救火團隊用防火毯包住樹幹保護，包括樹齡超過3000年的著名「灰熊巨杉」（Grizzly Giant）。

菲利普表示，起火的原因正在調查中，公園其他地區仍然開放，近300名消防員在兩架灑水直升機和施放滅火劑的飛機協助下嘗試控制火勢。

巨杉曾經被認為是不怕火的，但隨著乾旱因氣候變遷加劇，以及受到加州過去一個世紀以來採取的滅火措施的影響，愈來愈具破壞性野火讓巨杉變得脆弱。過去兩年來，閃電引發的野火已經讓加州五分之一的巨杉被焚毀。

菲利普表示，7日有遊客向他們通報，瓦許柏恩步道（Washburn Trail）旁出現煙霧。到了8日，火場面積一夜之間擴大超過兩倍，達166畝。起火原因正在調查中。

菲利普說：「我們的首要任務是保護巨杉和瓦沃納區（Wawona）。」

菲利普指出，優勝美地一向採取策略性焚燒（prescribed burns）來清除巨杉森林周圍多餘的灌木叢。

據了解，優勝美地火災的煙霧已逐漸飄向太浩湖地區（Lake Tahoe）。

優勝美地國家公園巨杉森林發生火災，火勢一夜擴成2倍。（美聯社）
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災，火勢一夜擴成2倍。（美聯社）

優勝美地 加州 步道

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