台灣華語文中心 提供成年學生普通話課程

矽谷中文學校台灣華語文學習中心開幕典禮合影。（記者陳爍嘉／攝影）

矽谷 中文學校台灣華語文學習中心日昨在桑尼維爾舉行開幕典禮，慶祝該中心於佛利蒙聯合高中學區 （FUHSD）成人學校開辦華語文系列課程。從 2022 年夏季開始，FUHSD成人學校將提供從初級到高級商務普通話的一系列普通話課程，為初學普通話的成人學生提供優質的學習課程。

僑務委員會委員長童振源7日表示，現在國際社會都在流行「漢語熱」，台灣在世界各地的普通話教育 將發揮非常重要的作用。數十年來，僑委會一直在大力發展針對海外僑胞的華語教育，在多國成立了上千所華僑中文學校。於2021年發起的「普通話學習台灣中心」項目（簡稱TCML）還將與僑委會在美國和歐洲的中文學校合作，在當地推廣台灣特色漢語教育。通過 FUHSD 成人學校社區教育系統，華語文課程將更廣泛地在矽谷地區提供中文教學服務。

僑委會介紹， TCML編寫了「讓我們學習普通話」（Let’s Learn Mandarin）系列教科書，還會學習借鑒中文學校數十年來的教學經驗，接受中文學校提供的師資培訓和教學材料等協助。來學普通話的學生還可以到台灣參加語言學習營或雙語交換生項目，沉浸式地學習普通話。