聖荷西市消防局 捐贈烏克蘭價值逾100萬元呼吸器

捐贈儀式左起聖荷西消防局代理局長威廉斯、聖荷西市長李卡多、Nova Ukraine主席畢洛戈斯基、聖荷西消防員援助烏克蘭副主席Aaron Hindle。(記者熊移山／攝影)

聖荷西 市消防局(SJFD)日昨宣布捐贈價值超過100萬元的救生安全設備，以協助持續數月的俄烏戰爭中物資短缺的烏克蘭 救援組織。捐贈現場由聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)及消防局代理局長威廉斯(James A. Williams)代表聖荷西市。非營利組織「新烏克蘭」(Nova Ukraine)主席畢洛戈斯基（Nick Bilogorskiy）代表接受捐贈。

李卡多，表示雖然加州已經進入森林野火的危險期。但是相較之下烏克蘭民眾，每周都有數百甚至上千民眾在戰火威脅下受傷或喪失性命，這批物資對每天撲滅戰爭造成的火警的消防員來說非常重要。聖荷西很榮幸為支持烏克蘭而採取這項的具體行動。

消防局長威廉斯表示，這些設備可以為消防員提供可呼吸的空氣，並保護他們免受到有毒氣體的危害，。另外還有373 個 Scott 3M SCBA 空氣包、600個面罩式調節器、數百個Scott SCBA面罩以及183個可以提供45分鐘的空氣呼吸氣瓶。

畢洛戈斯基感謝聖荷西市的幫助，他表示，「新烏克蘭」是非營利組織，致力於為烏克蘭人民提供人道主義援助，並在美國和全世界提高人們對烏克蘭的認識。自戰爭開始以來，該組織已經募資了2250萬元捐贈到烏克蘭，其中大部分支出用於挽救生命的醫療援助。本次的救援物資將在戰火持續下委託貨運代理 Flexport運往烏克蘭。

李卡多呼籲民眾支持援助烏克蘭，可以利用Nova Ukraine官網，或是Firefighter Aid Ukraine、Ukraine Humanitarian Fund等相關網站捐贈。

捐贈儀式後李卡多向記者表示，雖然俄羅斯 姊妹市葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）到今天都沒有回應聖荷西市的抗議信函，但這個舉動最主要是要表達聖荷西的觀點，相信俄羅斯政府並沒有提供正確的資訊給自己的民眾。聖荷西市持續寫信給對方，就是希望俄羅斯人民進一步了解這場殘暴的戰爭。