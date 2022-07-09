我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

聖荷西市消防局 捐贈烏克蘭價值逾100萬元呼吸器

記者熊移山／聖荷西報導
捐贈儀式左起聖荷西消防局代理局長威廉斯、聖荷西市長李卡多、Nova Ukraine主席畢洛戈斯基、聖荷西消防員援助烏克蘭副主席Aaron Hindle。(記者熊移山／攝影)
捐贈儀式左起聖荷西消防局代理局長威廉斯、聖荷西市長李卡多、Nova Ukraine主席畢洛戈斯基、聖荷西消防員援助烏克蘭副主席Aaron Hindle。(記者熊移山／攝影)

聖荷西市消防局(SJFD)日昨宣布捐贈價值超過100萬元的救生安全設備，以協助持續數月的俄烏戰爭中物資短缺的烏克蘭救援組織。捐贈現場由聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)及消防局代理局長威廉斯(James A. Williams)代表聖荷西市。非營利組織「新烏克蘭」(Nova Ukraine)主席畢洛戈斯基（Nick Bilogorskiy）代表接受捐贈。

李卡多，表示雖然加州已經進入森林野火的危險期。但是相較之下烏克蘭民眾，每周都有數百甚至上千民眾在戰火威脅下受傷或喪失性命，這批物資對每天撲滅戰爭造成的火警的消防員來說非常重要。聖荷西很榮幸為支持烏克蘭而採取這項的具體行動。

消防局長威廉斯表示，這些設備可以為消防員提供可呼吸的空氣，並保護他們免受到有毒氣體的危害，。另外還有373 個 Scott 3M SCBA 空氣包、600個面罩式調節器、數百個Scott SCBA面罩以及183個可以提供45分鐘的空氣呼吸氣瓶。

畢洛戈斯基感謝聖荷西市的幫助，他表示，「新烏克蘭」是非營利組織，致力於為烏克蘭人民提供人道主義援助，並在美國和全世界提高人們對烏克蘭的認識。自戰爭開始以來，該組織已經募資了2250萬元捐贈到烏克蘭，其中大部分支出用於挽救生命的醫療援助。本次的救援物資將在戰火持續下委託貨運代理 Flexport運往烏克蘭。

李卡多呼籲民眾支持援助烏克蘭，可以利用Nova Ukraine官網，或是Firefighter Aid Ukraine、Ukraine Humanitarian Fund等相關網站捐贈。

捐贈儀式後李卡多向記者表示，雖然俄羅斯姊妹市葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）到今天都沒有回應聖荷西市的抗議信函，但這個舉動最主要是要表達聖荷西的觀點，相信俄羅斯政府並沒有提供正確的資訊給自己的民眾。聖荷西市持續寫信給對方，就是希望俄羅斯人民進一步了解這場殘暴的戰爭。

聖荷西消防局代理局長威廉斯表示，呼吸器就是消防人員的第二生命，可以為消防員免受到...
聖荷西消防局代理局長威廉斯表示，呼吸器就是消防人員的第二生命，可以為消防員免受到有毒氣體的危害。(記者熊移山／攝影)

烏克蘭 聖荷西 俄羅斯

上一則

為了馬斯克 推特日刪100萬個垃圾帳戶

下一則

聖他克拉拉縣 加入聯邦「美國之家」住房倡議

延伸閱讀

年初立法尚未執行 聖荷西擬要求擁槍者繳年費

年初立法尚未執行 聖荷西擬要求擁槍者繳年費
聖荷西國慶遊行 灣區多個社團組台灣隊參加

聖荷西國慶遊行 灣區多個社團組台灣隊參加
疫後首度舉辦 聖荷西紅白藍遊行熱鬧國慶、載歌載舞

疫後首度舉辦 聖荷西紅白藍遊行熱鬧國慶、載歌載舞
聖荷西周末大飆車 警開500張罰單逮7人

聖荷西周末大飆車 警開500張罰單逮7人
慶祝國慶 聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛

慶祝國慶 聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45
人工智慧調飲機創辦人徐浩哲，熱愛動手做東西，從而踏上創業之路。（數位編輯孫愛薇／攝影）

台灣新創進軍美國市場 珍奶引發創業靈感

2022-07-01 18:07
政治觀察家楊俊龍認為，美國不會放棄烏克蘭，而烏俄戰爭最大輸家肯定是俄國。（記者李榮／攝影）

政治觀察家楊俊龍：烏東恐分給俄國 但普亭還是輸家

2022-07-06 19:18

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗