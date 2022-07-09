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聖他克拉拉縣 加入聯邦「美國之家」住房倡議

記者陳爍嘉╱聖荷西報導
聖他克拉拉縣將繼續努力安置遊民。（記者陳爍嘉／攝影）
聖他克拉拉縣將繼續努力安置遊民。（記者陳爍嘉／攝影）

聖他克拉拉縣日昨成為加入聯邦「美國之家」（House America）住房倡議的第100個社區，將推動到今年年底為10萬戶家庭提供住房，讓人們遠離街頭，與灣區日益嚴重的無家可歸和負擔能力危機作鬥爭。

「美國之家」住房倡議去年由聖荷西、屋崙和舊金山的合作夥伴共同發起的。加入這項計畫的社區承諾，使用在新冠大流行期間可用的美國救援計畫資金以及其他聯邦資源，來安置無家可歸的遊民

聯邦住宅與都市發展部（U. S. Department of Housing and Urban Development）部長法吉（Marcia Fudge）表示，「我們不能繼續將營地從一個地區清掃到另一個地區，或從一個城市轉移到另一個城市，並認為我們正在解決問題」。

根據住房和城市發展部的數據，到目前為止，參與「美國之家」住房倡議的社區已經為遊民住房工作提供了超過4億元的贈款，並為此分配出他們95%以上的緊急住房券。除了為10萬位遊民提供住房外，該倡議還尋求建造至少兩萬套新的經濟適用房。

這些目標得到了新冠期間的聯邦資源的支持，包括美國救援計畫（American Rescue Plan），為民眾提供了7萬張緊急住房券、50億元的「HOME」住房補助金等。但專家們認為，要解決遊民問題，還需要額外的聯邦資金。

加入「美國之家」住房倡議並沒有為聖他克拉拉縣帶來更多的聯邦資源支持。但聖縣依然希望能做出貢獻，支持這個倡議。截至 1 月，聖他克拉拉縣仍有超過一萬名遊民，遊民人口數量在全國排名第四。縣議員愛倫堡（Susan Ellenberg）說：「聖他克拉拉縣將繼續全力支持這項工作，我們希望能夠繼續成為全國社區的典範」。

當聯邦倡議啟動時，屋崙和舊金山紛紛承諾， 2022 年底兩市各將為1500位遊民提供住所。前者還承諾建造132套新住房。聖荷西最初宣布的暫定目標是容納1134名遊民並建造861套住房，但隨後將其提高到為1300位遊民提供住房和建造2300套新住房。

目前，聖荷西市容納1300 位遊民的目標已實現了一半多，已有 85% 的目標住房單元獲准或正在建設中。舊金山已將2046位遊民安置在永久支持性住房中。

遊民 舊金山 聖荷西

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