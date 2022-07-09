僑委會委員長童振源 灣區聽取華語文教學成果

童振源(左)頒發錦旗給灣區五大華語文學校代表，表達政府對僑校的肯定。（記者熊移山／攝影）

台灣僑委會委員長童振源8日繼續訪問灣區 僑界行程，一整天在文教中心以馬拉松式與各界代表見面。其中上午參與的「華語文學習中心成果展示」是僑委會相當重視的工作項目。灣區五大中文學校包含矽谷 中文學校、小狀元教育學苑等校長和負責人都到現場匯報一年的教學成果。另外有意在近期內成立的華語文中心的負責人也到現場分享辦學經驗。

童振源表示，推廣華語文到世界各地不只是僑委會的工作重點項目也是國家政策，目前外交部與教育部 都全力支持這個項目。而僑委會這一年多來在有策略、計畫和步驟的推動下，站在第一線需求思考邏輯，完成了編訂兩本教材以及教師培訓計畫。同時在全球各地僑校基礎下，短短一年在美國及歐洲又成立了45處台灣華語文學習中心，其中歐洲部分原來只有德、英、法這3個國有相關機構，現在瑞典、奧地利、匈牙利、愛爾蘭也都主動申請開辦華語文教學。

童振源指出，台灣創辦華語文中心除了教學品質最好，以自由民主多元開放的教學方式和連結各種族文化能量為核心價值，讓外國友人更安心及有效率的學習。他還強調不只是要教語文，同時要讓學員從中了解台灣文化、產業、教育及價值觀。這也是一種僑民外交，創造人民友善互動的方式。至於未來展望童委員長則強調必須多多利用多媒體及高科技繼續推廣相關教學。其中他對近期內將推出的「僑宇宙」（也就是元宇宙的進階版）充滿了信心。

僑務委員李文雄、呂玉珍、魏徳珍都提出建議。李文雄建議語文中心在推廣台灣文化、美食時多多利用僑胞的商家採取建教合作，讓學員「DIY」親自動手做，不管是現在茶飲市場火熱的珍珠奶茶，或是台式料理小吃都是可以操作的項目。魏德珍希望僑校也應該多利用學區教委資源，如果能打進中小學校的教學體系，這樣一定能事半功倍。呂玉珍則表示台灣文化也包含著客家文化，希望僑委會也能同步推廣。童振源對委員們的建議給予肯定並承諾支持。

童振源中午則繼續與矽谷高科技產業代表餐敘，下午參加 I-Taiwan窗口項目發佈會以及矽谷工商會與台大醫院產學合作備忘錄簽約儀式。晚間童振源還會出席華人運動會舉辦的慶祝僑委會成立90周年晚宴，與各界僑胞歡慶聯誼。