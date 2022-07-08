我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

空氣過濾裝置昂貴 史丹福：野火煙霧 凸顯貧富差距

編譯組╱綜合7日電
史丹福研究彰顯貧富差距， 野火煙霧嚴重時關窗開空氣過濾器警告可能不起作用。（美聯社）
史丹福研究彰顯貧富差距， 野火煙霧嚴重時關窗開空氣過濾器警告可能不起作用。（美聯社）

加州的夏天意味著人們將受野火煙霧的困擾。公共衛生官員發出的警告業已耳熟：關閉窗戶和外門，使用空氣過濾器，以避免吸入可能嵌入你的肺部並造成長期傷害的細小顆粒。

但根據史丹福大學研究人員7日在「自然-人類行為」雜誌上發表新研究，這一建議可能沒有得到廣泛遵守，因為富裕地區和低收入地區之間的差距是很大的。

研究數據發現，在大型野火期間，較富裕社區的居民多會在網上搜索有關空氣質量和健康保護的信息，許多人還選擇留在家裡。而生活在低收入社區的人同樣會搜索有關空氣質量的信息，但他們往往放棄有關健康保護的信息，而且往往不能同樣待在家裡。

此外，在野火事件中，較富裕的家庭在煙霧瀰漫的日子裡更有可能尋求有關室內汙染監測器或空氣過濾器等昂貴的保護技術的信息，或已經擁有這些設備。而低收入家庭在家工作的靈活性較低，可用於購買保護技術的資源也較少。

灣區的低收入社區和有色人種已經受到了不成比例的汙染影響。5月發布的一項研究發現，對於接觸到霧霾的一個關鍵成分：二氧化氮的數量，有色人種社區要比大多數白人社區多出55%。

一些倡導者團體指出，許多低收入社區已經在為哮喘等慢性健康問題所困，其比例遠遠高於較富裕社區。當遇見煙霧嚴重天氣時，所有這些事情都會變得10倍糟糕。在短期內，政府需要幫助人們應對煙霧傷害，比如可制定政策，防止人們在空氣質量有害時在戶外工作。向居民提供空氣過濾器儘管昂貴，但也將對他們的室內空氣質量產生直接影響。

灣區空氣質量管理區在過去幾年中一直致力於擴大其計畫，向灣區幾個縣被診斷為哮喘控制不佳的低收入居民提供便攜式空氣過濾裝置。負責「政策和公平」的高級副執行官意迪（Veronica Eady）說，自從去年啟動該計畫以來，該區已經分發了大約1200台，每台過濾器的成本為90至150元。

她補充說，對該計畫的反應一直很強烈，使其能夠迅速擴大。

低收入 灣區 加州

上一則

加州近半監獄 染疫率最高達社區15倍

下一則

馬兆明倡立法 助退伍軍人有房住 不再淪無家遊民

延伸閱讀

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷
乾旱+野火 多城取消國慶煙火 部分地區改無人機演出、演唱會

乾旱+野火 多城取消國慶煙火 部分地區改無人機演出、演唱會
秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊 偏遠難搶救

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊 偏遠難搶救
秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊 消防員動員搶救

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊 消防員動員搶救
只提遵守法律 未提婦女權益 史丹福醫學院長「羅案」聲明惹議

只提遵守法律 未提婦女權益 史丹福醫學院長「羅案」聲明惹議

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作