空氣過濾裝置昂貴 史丹福：野火煙霧 凸顯貧富差距

史丹福研究彰顯貧富差距， 野火煙霧嚴重時關窗開空氣過濾器警告可能不起作用。（美聯社）

加州 的夏天意味著人們將受野火煙霧的困擾。公共衛生官員發出的警告業已耳熟：關閉窗戶和外門，使用空氣過濾器，以避免吸入可能嵌入你的肺部並造成長期傷害的細小顆粒。

但根據史丹福大學研究人員7日在「自然-人類行為」雜誌上發表新研究，這一建議可能沒有得到廣泛遵守，因為富裕地區和低收入 地區之間的差距是很大的。

研究數據發現，在大型野火期間，較富裕社區的居民多會在網上搜索有關空氣質量和健康保護的信息，許多人還選擇留在家裡。而生活在低收入社區的人同樣會搜索有關空氣質量的信息，但他們往往放棄有關健康保護的信息，而且往往不能同樣待在家裡。

此外，在野火事件中，較富裕的家庭在煙霧瀰漫的日子裡更有可能尋求有關室內汙染監測器或空氣過濾器等昂貴的保護技術的信息，或已經擁有這些設備。而低收入家庭在家工作的靈活性較低，可用於購買保護技術的資源也較少。

灣區 的低收入社區和有色人種已經受到了不成比例的汙染影響。5月發布的一項研究發現，對於接觸到霧霾的一個關鍵成分：二氧化氮的數量，有色人種社區要比大多數白人社區多出55%。

一些倡導者團體指出，許多低收入社區已經在為哮喘等慢性健康問題所困，其比例遠遠高於較富裕社區。當遇見煙霧嚴重天氣時，所有這些事情都會變得10倍糟糕。在短期內，政府需要幫助人們應對煙霧傷害，比如可制定政策，防止人們在空氣質量有害時在戶外工作。向居民提供空氣過濾器儘管昂貴，但也將對他們的室內空氣質量產生直接影響。

灣區空氣質量管理區在過去幾年中一直致力於擴大其計畫，向灣區幾個縣被診斷為哮喘控制不佳的低收入居民提供便攜式空氣過濾裝置。負責「政策和公平」的高級副執行官意迪（Veronica Eady）說，自從去年啟動該計畫以來，該區已經分發了大約1200台，每台過濾器的成本為90至150元。

她補充說，對該計畫的反應一直很強烈，使其能夠迅速擴大。