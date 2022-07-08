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年初立法尚未執行 聖荷西擬要求擁槍者繳年費

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西市要求槍枝擁有者購買保險並繳納槍枝減害費。(Getty Images)
聖荷西市要求槍枝擁有者購買保險並繳納槍枝減害費。(Getty Images)

為了減少槍枝傷害，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）提出將經濟負擔從納稅人和受害者上轉移到槍枝擁有者身上的解決辦法。市議會在年初批准了減少槍枝傷害條例（Gun Harm Reduction Ordinance），聖荷西將成為全國第一個要求槍枝擁有者繳納年費併購買責任保險的城市。

減少槍枝傷害條例要求居住在聖荷西的槍枝擁有者購買房主、租客或槍枝責任的保險，以應對槍枝使用造成的損失（包括死亡、受傷和財產損失）。市議會還要求槍枝擁有者必須每年向聖荷西市指定的非營利組織支付25元的槍枝減害費，這筆費用將被用於減少槍枝暴力上。

由於三項訴訟對該條例發起質疑，這個新條例從年初發布至今還未能執行。聖荷西市議會在7月份對減少槍枝傷害條例的實施情況做出了更新報告，確定條例的生效日期為2022年8月8日，但保險要求和減少槍枝傷害費用不會在該日期立即生效。預計最早可能在明年初開始實施保險要求，槍枝減害費將在法律訴訟得到完全解決後開始徵收。

市經理將頒布實施該條例所需的法規，規定槍枝擁有者需要遵守保險要求的日期，以及他們需要支付槍枝減害費的日期。

根據聖他克拉拉縣公共健康部2018年數據，聖縣有11%的因傷死亡案件與槍枝有關，其中59%的受害者死於自殺，36%的受害者死於他殺。

根據市警局提供的數據，美國每年有2萬3000位居民死於開槍自殺，1萬4000位居民死於槍枝謀殺案，還有近500為居民死於槍枝意外。在2005年至2015年的加州，有近4000名兒童或青少年因槍枝暴力而受傷或死亡，還有533名兒童和青少年死於開槍自殺。

根據英格蘭醫藥雜誌（the New England Journal of Medicine）在2020年發表的一份研究報告，在擁有槍枝後，男性開槍自殺的機率會增加8倍，女性則增加35倍。城市健康雜誌（the Journal of Urban Health）2015年的一項研究估計，美國有多達460萬名兒童的家裡擁有已上膛的不安全槍枝。

李卡多表示，「我們無法結束槍枝暴力，但我們將停止為此付出代價。 我們可以更好地照顧受害者，並通過合理地干預，減少與槍枝有關的傷害和死亡」。

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