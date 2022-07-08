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聖縣疫苗令訴訟 法院：豁免者須一視同仁

編譯組╱灣區電
聯邦法官裁決，聖縣在重新分配到風險較低職務時，必須將宗教豁免員工與醫療或殘疾豁免員工一視同仁。(Getty Images)
聯邦法官裁決，聖縣在重新分配到風險較低職務時，必須將宗教豁免員工與醫療或殘疾豁免員工一視同仁。(Getty Images)

由懲戒人員、護士與技工等約60名聖他克拉拉縣員工組成的「UnifySCC」，2月中旬起訴聖縣，認為縣府拒絕其疫苗宗教豁免資格，並讓他們休無薪假，導致權益受到侵犯。聯邦法院日前裁定，聖縣在將被豁免者重新分配到風險較低職務時，必須將宗教豁免員工與醫療或殘疾豁免員工一視同仁。

法官費曼(Beth Labson Freeeman)認為，聖縣決定強制所有員工接種疫苗、同時接受那些豁免申請的過程，可能符合憲法。

2021年8月，聖縣要求所有2萬2000名員工接種疫苗。儘管獲得豁免的中低風險員工只要配戴口罩並接受定期檢測，就可繼續工作，但聖縣下令在醫院與監獄獲得豁免的高風險員工休假，並為他們找到對公眾構成較小風險的職務。

但費曼法官6月30日裁決中表示，在嘗試與聯邦與州法保持一致時，聖縣可能違反了第一修正案的保護制度，因為聖縣為醫療與殘疾人士提供了疫苗豁免優先權，卻沒有考慮到因宗教原因豁免者的優先權。根據聖縣數據，約有100名現有員工受到法官命令影響。

「UnifySCC」組織的終極目標是針對聖縣強制疫苗命令，希望讓數十名未接種疫苗但獲宗教豁免的員工回到原來職位，並對這些員工被強制休無薪假給予財務賠償。

舊金山就業律師瑞帕波特(Sandra Rappaport)表示，法官裁決不太可能協助原告達到此一目標。她認為，禁令有其限制，因為它只是命令聖縣增強施行程序，而非徹底修改整個疫苗政策。她不期待裁決會對聖縣處理這些情況的方式產生太大影響。法院大都同意，聖縣與公眾期望維持安全並減少新冠傳播，疫苗強制令與實施框架有助於發揮效用。縣府律師威廉斯(James Williams)贊同瑞帕波特的分析，表示法官裁決對縣府是一個正面結果。

不過，代表原告律師高德若(Mariah Gondeiro)表示，她有信心法官裁決長期將有助於原告的案件。高德若任職南加州專門捍衛宗教自由的律師事務所「Advocates for Faith & Freedom」，表示將持續挑戰聖縣疫苗強制令。目前正在安排和解會議。

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