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西尼羅病蚊現蹤 聖縣四地區11日噴藥滅蚊

記者陳爍嘉／聖荷西報導
11日聖縣噴藥滅蚊，受影響的郵遞區號為：94085, 94086, 94087 and 95051。（政府網站截圖）
11日聖縣噴藥滅蚊，受影響的郵遞區號為：94085, 94086, 94087 and 95051。（政府網站截圖）

聖他克拉拉縣病媒控制區（The County of Santa Clara Vector Control District）已確認在桑尼維爾和聖他克拉拉部分地區（郵政編碼 94085、94086、94087 和 95051）存在西尼羅病毒（West Nile Virus）陽性蚊子。聖縣計畫在（11 日）星期一晚上10時對這些區域進行三個小時的噴藥作業，以減少成年蚊子的數量。

噴藥作業的範圍為94085，94086，94087和95051區域。民眾可通過互動式地圖查看受影響區域: https://bit.ly/TZ2-2022

當有執照的病媒控制專業人員按照規范進行滅蚊作業時，這些藥劑對人和寵物的風險比較小。想要採取額外預防措施的人可以選擇在噴藥作業期間將家人和寵物留在室內並關閉門窗。日出後這些殺蟲劑就會隨著陽光的照射迅速分解。

人類感染西尼羅病毒後並不互相傳播,通常為隱性感染，潛伏期為3～15天。大部分感染者症狀輕微，伴有發熱，頭痛，喉嚨痛，肌肉疼痛，疲勞，結膜炎，腹瀉等症狀。在嚴重的情況下，該病毒還會導致嚴重的神經損傷或死亡。 50 歲以上的成年人和患有某些慢性疾病（如糖尿病高血壓癌症和腎病）的人最容易出現嚴重並發症。

如果有居民需要有關蚊子控製或其他媒介的免費幫助，或是知道潛在的蚊子滋生源，可致電 (408) 918-4770 求助聖他克拉拉縣病媒控制區，或在 www.sccvector.org 在線填寫服務請求。有水池的民眾還可以在 www.sccvector.org 在線申請免費的蚊魚，將其放置在被忽視的水池或觀賞池塘中。

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