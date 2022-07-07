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拚雙贏 矽谷科技華商協會將重攜手矽谷美華科技商會

記者李榮／聖荷西報導
矽谷科技華商協會將辦年會，未來與矽谷美華科技商會積極合作。（記者李榮／攝影）
矽谷科技華商協會將辦年會，未來與矽谷美華科技商會積極合作。（記者李榮／攝影）

矽谷科技華商協會6日宣布，將於7月15日舉辦年會，會中除了有專題演講以外，也會進行會長交接儀式。現任會長陳建芬卸下重任，由吳澄宜接任下一任的會長。

陳建芬指出，矽谷科技華商協會在社區服務多年，每年舉辦各類交流活動，並且連續幾年在聖荷西市政府舉辦智慧城市會議（Smart City Conference）。今年的年會預定在佛利蒙舉行，並安排David Van Wie就智財與創新提出專題演講。

即將接任會長的吳澄宜畢業於台大造船系。吳澄宜表示，自己來美國後就一直從事電子業，創業後公司已成立26年，主要從事電路設計加工與生產，應用在工業電腦清潔能源等方面。目前公司在美國有三個工廠，另外在中國大陸也有工廠。

他並進一步指出，矽谷科技華商協會服務科技業與商界的人士，提供平台進行商機與業務的交流。話鋒一轉他也透露，矽谷科技華商協會與矽谷美華科技商會幾年前分開，但是未來希望能夠朝「兄弟會」的方式，聯合舉辦活動，共創雙贏。

矽谷科技華商協會首任理事長楊俊龍也說，矽谷科技華商協會從矽谷美華科技商會當時會分出來，主要是有一些不同的理念，但是近來僑界領袖不斷地協調。另外經文處也曾幾次關切，希望兩會能積極合作。

矽谷 兄弟會 兩會

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