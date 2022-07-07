義工擬代替員警 處理低級別事件

舊金山警員正喚醒一名熟睡的遊民，並要求他離開Eddy街。（美聯社）

舊金山 正計畫一個為期6個月的試點項目，社區義工將代替警察 處理低級別的遊民 相關緊急事件，為此市議會已預留300萬元資金。負責911報警電話的城市應急管理部門主任卡羅爾（Mary Ellen Carroll）表示，項目將由一個非營利組織來管理，招標書將很快發出，但尚需要8到12個月才能真正實施。

華人居民葉芷若對此表示悲觀，稱這不是解決舊金山遊民危機的辦法。「缺乏訓練的社區義工沒有能力解決遊民危機，而且一旦處理不當，他們的安全也將受到威脅，最後還是要尋求警察幫助。」葉芷若說，「如果市民有能力解決，我們為什麼還需要警察局。」

事實上，該計畫的支持者在遊說了超過一年後，同樣對項目進程感到沮喪。「對於最終實施該計畫，我們有太多的問題，但它們不是無法解決的，我們在過去的一年裡一直在進行對話。」卡羅爾說。

例如遊民擋住了一家企業的門，這種不構成危險的報案將交由同情替代響應隊伍（簡稱CART）處理，這個小組由非盈利組織的工作人員接聽，而非市政雇員。目的是降低警員接觸後將事件升級為暴力的可能。

社區住房夥伴關係組織主任肖特（Sara Shortt）是該項目的推動者之一，她認為，這可以減少警員的工作量，縮短低級別危機的響應時間。「提高效率，降低成本，讓警察做他們真正的工作，並讓一個更高效，更富有同情心的社區處理。」肖特說。

華人居民艾比劉（Abby Liu）居住在舊金山富人區太平洋崗（Pacific Heights），她表示，自田德隆緊急狀態之後，社區中出現了部分無家可歸人員，這讓她對出行，尤其是夜晚出行感到擔心。她說：「選擇這裡居住的最大原因就是安全的治安，為此我願意多付出房租。」艾比劉說，「我相信普通市民能夠做出的事情很有限，我們難道可以禮貌地要求遊民離開社區嗎？這是不可能的。」

她認為，執法機構的強制手段是唯一可以約束預防犯罪的途徑。「我每天都會關注一款民用治安事件報告的應用軟件，當發生緊急情況，我希望警察在第一時間出面解決，而不是毫無經驗的人。」艾比劉說。

根據市府估計，警察局每年花費1850萬元來應對遊民問題，全市每年接到的低級別報警約為6萬5000起。今年市長布里德（London Breed）與市議會同意增加警局預算，雇用更多的警察，同時加強非警察團隊，以應對街頭危機。但布里德並不支持同情替代響應隊伍，她認為該計畫與她所倡导的街頭外展工作相重合。

市議員梅義加（Myrna Melgar）表示，對於911調度員的培訓很重要。如果調度員不小心將一個攜帶武器和吸毒過量的報警電話發送給同情替代響應隊伍，那麼會有人因此受到生命威脅。