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金山教委罷免選舉 華裔投票率最高

編譯組╱舊金山6日電
數據顯示，舊金山2月教委罷免選舉以華裔選民的投票率最高。（電視新聞截圖）
數據顯示，舊金山2月教委罷免選舉以華裔選民的投票率最高。（電視新聞截圖）

舊金山政局處於不斷變化的狀態，在最近兩次全市選舉中，有四名民選官員遭到罷免。但是，誰是這幾次選舉實際投票的選民？他們與過去選舉的選民又有何不同？

根據舊金山紀事報（Chronicle）對近50萬名選民的登記資料進行的分析，舊金山最近三次選舉，包括2022年6月初選、2022年2月教委罷免選舉和2021年9月州長罷免選舉，投票選民的年齡、語言、偏好、所屬政黨都略有不同。例如，與其他兩次選舉相比，在2022年2月教委罷免選舉中投票的選民，以年齡較大、主要使用中文的選民為主。

分析結果顯示，在三場選舉中都投了票的選民占29%，三場選舉都沒有投票的選民占27%，投了兩場的占20%，只投一場的占25%。在只投一場選舉的選民中，大部分人選擇參與州長罷免選舉，占總選民人數的20%。3%的選民選擇6月初選，1%的選民選擇2月教委罷免選舉。

分析發現，舊金山年長選民的投票率高於年輕選民，投票率最低的是最年輕的18歲到29歲選民。此外，選舉總投票率愈低，年長和年輕選民投票率的差距就愈大。

以州長罷免選舉為例，65歲以上和50到64歲兩個年齡層的選民投票率分別為78%和74%，30到49歲和18到29歲兩個年齡層的選民投票率分別為65%和52%。

在語言方面，舊金山超過九成的選民使用英語選舉手冊，其次是中文手冊，占6%，西班牙語手冊使用率低於2%。然而，在2月教委罷免選舉中，以使用中文手冊的選民投票率最高，達46%，使用英語手冊的選民投票率僅35%。

紀事報認為，這可能是因為非公民可以參與學區選舉，加上受到華裔和亞太裔選民宣導工作小組（Chinese/Asian Pacific Islander Voter Outreach Task Force）的推動，有數百名主要使用中文的民眾登記成為選民，其中許多人是首次投票的非公民選民。

投票 罷免 舊金山

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