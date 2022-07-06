州長選戰 共和黨候選人達勒：優先解決民生問題

加州共和黨州長候選人達勒表示，他的選戰策略將以民生問題為主。（美聯社）

加州共和黨 州長候選人達勒（Brian Dahle）雖然初選時以第二高票進入11月普選，可是擊敗對手現任州長紐森 希望渺茫。共和黨從2006年至今從未贏過一次州長選戰。這些年間，共和黨州長候選人一般知名度低，籌款能力低。加州登記共和黨的選民只有民主黨員總數一半。

加州6月初選結果，紐森得票率為56%，達勒只有17%。情勢對達勒極其不利。紐森陣營批評達勒為典型川普派共和黨員，反對婦女墮胎權，設法推翻加州槍械安全法。

達勒承認投票支持川普，稱自己為反墮胎支持生命權（pro-life），並稱自己支持憲法第二條修正案所規定民眾持槍權。可是他強調，雖然曾投票給川普，他沒有公開贊同川普自稱為2020年總統大選當選人。

達勒選戰對策將集中於民眾目前面臨的民生問題，包括油價飆漲、犯罪問題日漸嚴重，以及物價上漲，生活費節節上升。他批評紐森州長與民眾生活現實脫節。他說，紐森所推行的政策失敗，沒有一項成功政策。

達勒表示，如果當選州長，將停止加州目前徵收的汽油稅。加州所課徵的汽油稅每加侖高達53.9分錢，為全國各州第二高者。達勒並且強調，如當選成為加州州長，將開放加州鑽油工業，發放上千加州鑽油許可。目前紐森計畫減少汽油發動車輛以及除草工具等。

紐森2018年州長選舉時得票率高達62%。去年面臨罷免選戰時，也約以同樣得票率輕鬆過關。紐森目前的選舉經費高達2300萬元。同時目前加州經濟繁榮，預算盈餘高達1000億元。紐森計畫95億元給納稅人，以平衡目前高油價情況。相對而言，達勒目前選舉經費只有40萬元。他呼籲支持民眾每日捐一元支持，可是如要趕上紐森，需要20萬名加州人全力以赴，這顯然是不可能的事情。

達勒的妻子梅根（Megan Dahle）是共和黨州眾議員。達勒當任州議員後，經常邀請兩黨議會同事到他選區參觀，促進與同事之間關係。達勒選區鄰近內華達山脈，景色優美。2016年他結合兩黨議員，通過保護病人法案，協助病人避免收到醫療單位發送的不實帳單。

達勒並沒有上大學。自行經商成功後，贏得拉森縣議員（Lassen County Board of Supervisors)選戰。隨後於州眾議員選戰中，擊敗職棒選手波色提（Rick Bossetti）。他接著在州參議員選戰中，擊敗其州眾議會共和黨同事，當選代表加州第一區州參議員，選區包括加州臨近俄勒岡州邊境，地方經濟以農業為主。