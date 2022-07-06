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國慶煙火致空汙 灣區空氣品質下降

記者王子涵／舊金山報導
煙花所釋放的有毒金屬元素，很容易被吸入。（sf.gov）
煙花所釋放的有毒金屬元素，很容易被吸入。（sf.gov）

根據灣區空氣品質局數據顯示，國慶日燃放的煙火殘餘導致整個灣區的空氣品質5日上午變得十分糟糕。

空氣品質局資訊官蘭蒂斯（Tina Landis）表示，屋崙、舊金山等地區報告，煙火慶祝活動導致空氣品質達到「非常不健康」的水準，屋崙東部的空氣質量指數（AQI）達到199。

蘭蒂斯說：「煙火確實對於我們社區的健康產生了影響，但吹向內陸的風清除了空氣中大部分的顆粒物。」

截止5日，屋崙的空氣已經恢復到「良好」水平。

舊金山的空氣品質在周一晚上基本保持在中等水平，但在午夜躍升至111，屬於「對敏感群體不健康」的水平。蘭蒂斯說，個人燃放煙火是空氣變差的原因。

「由於煙霧離地面更近，所以會更加危險。」蘭蒂斯說，「當煙火爆炸時，會釋放有毒元素，這包括產生顏色的金屬，它們落下後很容易被人們吸入。」

蘭蒂斯表示，如今仍處於疫情大流行的狀態，吸入的金屬殘留會影響我們的肺部健康。他說：「疫情大流行下，我們需要特別注意肺部健康，以及社區中的空氣品質。」

華人朱飛表示，人們可以嘗試更加健康、現代的過節方式。「煙火雖然可以增添節日的氣氛，華人過重大節日或每逢喜事都會放鞭炮，這也是中華傳統文化。」朱飛強調，但人們需要在節日氣氛和燃放煙火爆竹之間做出平衡。

「中國在近幾年推出燃放煙花的禁令，好處是明顯的，不僅空氣品質好很多，也沒有再看到人們在過節時期意外受傷的悲劇，但壞處就是過節氣氛減少很多，再也看不到兒時鞭炮齊鳴的場景，很懷念。」朱飛說。

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