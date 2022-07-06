舊金山市中心新住房多 需求卻不高

舊金山市中心過去幾年的住房數量顯著增加，但需求量不高。（Getty Images）

舊金山 平日傍晚的市中心金融區，看不到人們在街上遛狗、帶著大包小包裝滿食品的購物袋、領著孩子們回家…這些其他非市中心地區的普通景象；部分原因是，儘管舊金山市中心近年來住房數量顯著增加，但上市後卻乏人問津。

房源數據顯示，自2018年以來，舊金山包含金融區及其以北和以南三個郵區的上市住房單位，在市場上停留的時間往往比其他地區久，成交價也低於市場中位價。

這三個郵區是包含California Street、Nob Hill和華埠 到市場街的94108郵區、市場街以北、Kearney Street以東、Battery Stree以西之間的94104郵區，以及市場街以南到Embarcadero、向南延伸到甲骨文球場（Oracle Park）的94105郵區。

2018年，金融區住房中位數定價為130萬元，但中位數成交價只有120萬元；與全市當年成交的住房單位相比，金融區的上市單位在市場上停留的平均天數是其他地區的兩倍以上。

2019年和2020年，金融區上市物業的成交價也傾向低於定價，平均上市天數分別為62天和70天，而全市物業這兩年的平均上市天數分別只有17天和22天。

2021年，金融區上市物業中位數成交價與定價之間的距離稍有縮短，為115萬元和124萬元，但上市天數仍長達69天，而全市物業平均上市天數為16天。

房地產 專家認為，這個現象的部分原因是：獨棟屋仍然是舊金山最搶手、出價遠高於定價的物業。

房地產經紀人布林克洛（Adam Brinklow）表示，市中心的上市物業幾乎都是公寓，但過去十年來，獨棟屋才是舊金山需求最大的物業，尤其是對那些希望住在舊金山的家庭來說。

這正是為何住在市中心的，大多是子女已經長大的中、老年成熟專業人士，例如住在3街和市場街一棟大樓的鄧拉普（John Dunlap）。

鄧拉普表示，他居住的大樓是許多職業運動員、川普和拜登政府官員、銀行高層和其他知名人士的住所。他的大樓靠近博物館、文化機構和腳踏車道，居住環境十分舒適。

舊金山市中心的定義是Van Ness Ave、Market Street、Sacramento Street之間到Embarcadero的區域。2010年到2021年，這個地區的住房單位增加了8.7%，是舊金山住房數量增加最多的地區之一，排名第四，僅次於列治文區、南市場街區和包括北灘（North Beach）、華埠和漁人碼頭在內的東北區。