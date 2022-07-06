馬連縣花園 入選國家古蹟名錄

馬連藝術與花園中心有許多可追溯回19世紀的建築和文物。（取材自推特）

活動策畫人庫爾內（Catherine Kuene）表示，她因為工作和遛狗的關係，平均每周會造訪馬連藝術與花園中心（Marin Art and Garden Center）三到四次。庫爾內自認對這個占地11畝的免費公園瞭若指掌，但她不知道的是，它是羅斯鎮（Ross）上第一個被列入國家古蹟 名錄（National Register of Historic Places）的地區。

連一塊像樣的牌匾都沒有的馬連藝術與花園中心已成立77年，6月被美國內政部指定為國家古蹟，官方慶祝活動訂於8月3日舉行。

馬連藝術與花園中心是由一個非牟利機構經營，執行董事阿德齊奧（Antonia Adezio）說：「人們每天經過這裡、帶狗來散步，但他們不清楚這裡的歷史，也不知道這個中心是如何成立的。」

馬連藝術與花園中心在19世紀時是一個莊園，1945年被分成15筆土地上市出售。為了避免山坡地被開發成住房，當時持有其中三筆土地的馬連花園俱樂部（Marin Garden Club），在環保主義者利佛摩（Caroline Livermore）的帶領下，籌集資金買下了其他筆土地。

馬連藝術與花園中心的景觀是由邱曲（Thomas Church）設計，該中心1945年開始開放給公眾參觀，園內有多座可追溯回1860年代的古老建築。一直到1970年為止，這裡都是馬連藝術與花園節（Marin Art and Garden Fair）舉辦的地方，當年的售票亭現在仍保留在花園裡。

阿德齊奧說：「老建築風格源自二戰結束後的節儉風。我們擁有許多珍貴的建築，它們都需要被小心維護。」

在2015年被聘用後不久，阿德齊奧就開始推動讓馬連藝術與花園中心被列入國家古蹟。如果沒有一本用皮革裝訂、看起來像一本舊電話簿的文件紀錄冊，馬連藝術與花園中心就不可能被列為國家古蹟。這本冊子保存了從1945年到1962年的會議紀錄、園內建築是在哪一年所興建的等重要資料。

加州 歷史文物保留辦公室在一份報告中表示，馬連藝術與花園中心與女性花園俱樂部運動有關，值得被重視，是「灣區 第二現代傳統」（Bay Region Modern-Second Bay Tradition）一個很好的例子，保留了這一時期特有的原始現代線條、外部結構、玻璃牆和木框。