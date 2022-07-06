汽車竊案頻傳、高油價 逼舊金山人「綠色出行」

居住在Laker街的車主們1日發現車的前擋風玻璃被砸。（殷溫妮提供）

汽車 盜竊相關的小額財產犯罪一直以來都是舊金山 無法解決的城市弊病之一。根據警方統計，僅有2%的的犯罪人員最終被逮捕，導致如破窗盜竊、汽車催化轉換器（Catalytic Converter）盜竊等成為犯人眼中的低成本犯罪。伴隨著現在高油價 、維修難的大背景，更多舊金山市民被倒逼選擇綠色出行的交通方式。

華人殷溫妮（Winnie Yin）在嘗試騎單車上班的方式後，表示騎行好處多。

居住在Laker街的車主們1日發現車的前擋風玻璃被砸，作案人員隨機砸窗，甚至不為車內財產的行為讓他們感到既憤怒又無奈。當地居民殷溫妮表示，隔壁California街的汽車轉換器也被偷。

「我家住在California街，三個星期前，我的車剛被偷。」殷溫妮說，「現在有錢修不到車，也買不到新車。聽修車廠老闆說，Laker街汽車被砸當晚，至少有五輛車的轉換器也被偷。」

催化轉換器起到淨化汽車尾氣的作用，裡面的貴金屬包括鉑，銠，鈀等較為值錢，再加上疫情期間供應鏈短缺，因此被犯罪分子盯上。根據AAA網站，地盤較高或車頂較高的汽車更容易被偷催化轉換器。

殷溫妮表示，維修催化轉換器要花大價錢，還要等很久，車主只好自認倒楣；「根據保險公司說，催化轉化器要花三千多元，現在沒有零件，需要等兩到三個月。配件運輸到修車廠以及維修，還要再等四到六周。」殷溫妮說，「我家兩輛車都被砸過，都是自己付錢，沒有報保險公司，也沒有報警。」

糟糕的盜竊犯罪，以及居高不下的油價讓更多的舊金山人改變自己的交通方式。根據滑板車公司Bird發言人說，舊金山電動單車和電動滑板車的銷量自3月開始上升，日均騎行人數增加50%以上。

殷溫妮在這段時間也購買了第一輛電動單車，她發現舊金山是對騎行很友善的城市，自行車道規畫的非常得好。她說：「騎行既能夠省油錢，還能鍛鍊身體，更是一種環保的出行方式。」