汽車竊案頻傳、高油價 逼舊金山人「綠色出行」
汽車盜竊相關的小額財產犯罪一直以來都是舊金山無法解決的城市弊病之一。根據警方統計，僅有2%的的犯罪人員最終被逮捕，導致如破窗盜竊、汽車催化轉換器（Catalytic Converter）盜竊等成為犯人眼中的低成本犯罪。伴隨著現在高油價、維修難的大背景，更多舊金山市民被倒逼選擇綠色出行的交通方式。
華人殷溫妮（Winnie Yin）在嘗試騎單車上班的方式後，表示騎行好處多。
居住在Laker街的車主們1日發現車的前擋風玻璃被砸，作案人員隨機砸窗，甚至不為車內財產的行為讓他們感到既憤怒又無奈。當地居民殷溫妮表示，隔壁California街的汽車轉換器也被偷。
「我家住在California街，三個星期前，我的車剛被偷。」殷溫妮說，「現在有錢修不到車，也買不到新車。聽修車廠老闆說，Laker街汽車被砸當晚，至少有五輛車的轉換器也被偷。」
催化轉換器起到淨化汽車尾氣的作用，裡面的貴金屬包括鉑，銠，鈀等較為值錢，再加上疫情期間供應鏈短缺，因此被犯罪分子盯上。根據AAA網站，地盤較高或車頂較高的汽車更容易被偷催化轉換器。
殷溫妮表示，維修催化轉換器要花大價錢，還要等很久，車主只好自認倒楣；「根據保險公司說，催化轉化器要花三千多元，現在沒有零件，需要等兩到三個月。配件運輸到修車廠以及維修，還要再等四到六周。」殷溫妮說，「我家兩輛車都被砸過，都是自己付錢，沒有報保險公司，也沒有報警。」
糟糕的盜竊犯罪，以及居高不下的油價讓更多的舊金山人改變自己的交通方式。根據滑板車公司Bird發言人說，舊金山電動單車和電動滑板車的銷量自3月開始上升，日均騎行人數增加50%以上。
殷溫妮在這段時間也購買了第一輛電動單車，她發現舊金山是對騎行很友善的城市，自行車道規畫的非常得好。她說：「騎行既能夠省油錢，還能鍛鍊身體，更是一種環保的出行方式。」
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